Украина вводит ковид-сертификаты: куда можно поехать

Определен перечень стран, в которые можно отправиться с цифровым документом о вакцинации. Однако украинцам советуют не спешить путешествовать.
С 1 июля в Украине ввели в действие цифровые ковид-сертификаты. Пока они доступны в двух версиях - украинской и международной. Данные документы должны сделать путешествия в страны ЕС снова возможными.
Детально о сертификатах рассказали в ВВС.
И так, что же такое ковид-сертификат?
Это документ, подтверждающий вакцинацию от Covid-19, в котором есть информация о перенесенном заболевании или негативном ПЦР-тесте, что подтверждается цифровой подписью.
Как получить ковид-сертификат?
Для этого нужно пройти полный курс вакцинации, загрузить мобильное приложение "Дія" и пройти в нем верификацию.
Что даст ковид-сертификат?
Владельцы таких документов в случае нового локдауна смогут беспрепятственно посещать общественные заведения и мероприятия. Однако окончательных правил пока нет. Их в противном случае определит правительство.
Что будет указано в документе?
В международном сертификате будет имя, фамилия, дата рождения, название страны, которая выдала документ, уникальный номер, полная информация о вакцинации и заболевании.
В украинской версии будет только имя, фото и уникальный номер.
Что касается бумажного документа, то его пока признали только три страны - Венгрия, Турция и Болгария. Хотя, 1 июля журналистка 1+1 с таким сертификатом и отрицательным ПЦР-тестом пересекла границу с Францией.
Так можно ли с ковид-сертификатом путешествовать заграницу?
Несмотря на то, что документы появились одновременно с сертификатами ЕС, некоторые страны Союза приняли решение пускать только по национальным документам такого типа.
ЕС пока не признал украинские ковид-сертификаты. Поэтому лучше не спешить и дождаться, пока Европейское сообщество из признает. Для этого, документы должны получить подтверждение на соответствие всем стандартам.
Вакцины: признает ли препараты, с которыми работает Украина, ЕС?
Все вакцины, которые получают украинцы, прошли авторизацию в ВОЗ, однако в ЕС утверждены только Pfizer и AstraZeneca.
При этом, на сегодняшний день сем стран ЕС пускают украинцев, вакцинированных индийским препаратом Covishield. Это - Австрия, Германия, Словакия, Греция, Ирландия, Испания и Эстония.
Также ранее Совет ЕС рекомендовал своим странам пускать туристов, которые за две недели до путешествия получили полную вакцинацию одной из разрешенных вакцин ЕС.
Но и тут не все так просто, поскольку каждая страна ЕС имеет право на самостоятельное принятие решения для туристов. В частности, Германия ввела новые ограничения для португальцев, даже полностью вакцинированных.
Так куда же можно поехать прямо сейчас?
Некоторые страны, к примеру, Болгария, уже открыты для украинцев. Так будет до 31 июля.
Для того, чтобы попасть в Болгарию, нужен документ о полной вакцинации от коронавируса, которая закончилась не ранее 14 дней назад. Также нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до пересечения границы или отрицательный тест на антигены, который провели за 48 часов до въезда в страну.
Подобные правила ввела Греция и Хорватия. При этом, первая просит заполнения специальной Формы оповещения о местонахождении пассажира, а вторая - документального подтверждения об оплате жилья.
Кипр также открыт для украинцев. Он просит только отрицательный ПЦР-тест и еще один тест, который нужно сдать по прилету. Также в стране нужно зарегистрировать на портале CyprusFlightPass.
Никаких ограничений не ввела Черногория, откуда еще можно попасть в Сербию, Албанию и Северную Македонию.
Португальський остров Мадейра пускает туристов по биометрических паспортах без визы, но при наличии отрицательного ПЦР-теста. Такая же ситуация и с Азорскими островами.
Кроме этого, с 1 июля для украинцев открылись еще три страны - Испания, Нидерланды и Австрия.
Ранее Главред писал,что вскоре в египетских отелях персонал будет разговаривать на украинском языке.
По словам министра трузима, украинцы заняли первое место по количеству туристов в Египте и это будет жест уважения со стороны курортной страны. Также с данной просьбой к египетскому правительству недавно обратились украинские власти.
Недавно власти Египта отменили обязательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну. Однако сдавать его не нужно только при наличии сертификата о полной вакцинации. При этом, последняя прививка должна быть сделана не менее чем за две недели до начала путешествия.
Также мы писали о том, для каких вакцин в ЕС будут выдавать COVID-сертификаты
Прежде всего, выдавать сертификаты будут для зарегистрированных в ЕС вакцин:
- BioNTech/Pfizer,
- Moderna,
- AstraZeneca (в том числе и производства Южной Кореи).
- Johnson & Johnson.