Украина вводит ковид-сертификаты: куда можно поехать

Названы страны, которые можно посетить с ковид-сертификатами / Фото 100dorog.ru

С 1 июля в Украине ввели в действие цифровые ковид-сертификаты. Пока они доступны в двух версиях - украинской и международной. Данные документы должны сделать путешествия в страны ЕС снова возможными.

Детально о сертификатах рассказали в ВВС.

И так, что же такое ковид-сертификат?

Это документ, подтверждающий вакцинацию от Covid-19, в котором есть информация о перенесенном заболевании или негативном ПЦР-тесте, что подтверждается цифровой подписью.

Как получить ковид-сертификат?

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Для этого нужно пройти полный курс вакцинации, загрузить мобильное приложение "Дія" и пройти в нем верификацию.

Что даст ковид-сертификат?

Владельцы таких документов в случае нового локдауна смогут беспрепятственно посещать общественные заведения и мероприятия. Однако окончательных правил пока нет. Их в противном случае определит правительство.

Что будет указано в документе?

В международном сертификате будет имя, фамилия, дата рождения, название страны, которая выдала документ, уникальный номер, полная информация о вакцинации и заболевании.

В украинской версии будет только имя, фото и уникальный номер.

Что касается бумажного документа, то его пока признали только три страны - Венгрия, Турция и Болгария. Хотя, 1 июля журналистка 1+1 с таким сертификатом и отрицательным ПЦР-тестом пересекла границу с Францией.

Так можно ли с ковид-сертификатом путешествовать заграницу?

Несмотря на то, что документы появились одновременно с сертификатами ЕС, некоторые страны Союза приняли решение пускать только по национальным документам такого типа.

ЕС пока не признал украинские ковид-сертификаты. Поэтому лучше не спешить и дождаться, пока Европейское сообщество из признает. Для этого, документы должны получить подтверждение на соответствие всем стандартам.

Вакцины: признает ли препараты, с которыми работает Украина, ЕС?

Все вакцины, которые получают украинцы, прошли авторизацию в ВОЗ, однако в ЕС утверждены только Pfizer и AstraZeneca.

При этом, на сегодняшний день сем стран ЕС пускают украинцев, вакцинированных индийским препаратом Covishield. Это - Австрия, Германия, Словакия, Греция, Ирландия, Испания и Эстония.

Также ранее Совет ЕС рекомендовал своим странам пускать туристов, которые за две недели до путешествия получили полную вакцинацию одной из разрешенных вакцин ЕС.

Но и тут не все так просто, поскольку каждая страна ЕС имеет право на самостоятельное принятие решения для туристов. В частности, Германия ввела новые ограничения для португальцев, даже полностью вакцинированных.

Так куда же можно поехать прямо сейчас?

Некоторые страны, к примеру, Болгария, уже открыты для украинцев. Так будет до 31 июля.

Для того, чтобы попасть в Болгарию, нужен документ о полной вакцинации от коронавируса, которая закончилась не ранее 14 дней назад. Также нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до пересечения границы или отрицательный тест на антигены, который провели за 48 часов до въезда в страну.

Подобные правила ввела Греция и Хорватия. При этом, первая просит заполнения специальной Формы оповещения о местонахождении пассажира, а вторая - документального подтверждения об оплате жилья.

Кипр также открыт для украинцев. Он просит только отрицательный ПЦР-тест и еще один тест, который нужно сдать по прилету. Также в стране нужно зарегистрировать на портале CyprusFlightPass.

Никаких ограничений не ввела Черногория, откуда еще можно попасть в Сербию, Албанию и Северную Македонию.

Португальський остров Мадейра пускает туристов по биометрических паспортах без визы, но при наличии отрицательного ПЦР-теста. Такая же ситуация и с Азорскими островами.

Кроме этого, с 1 июля для украинцев открылись еще три страны - Испания, Нидерланды и Австрия.

Ранее Главред писал,что вскоре в египетских отелях персонал будет разговаривать на украинском языке.

По словам министра трузима, украинцы заняли первое место по количеству туристов в Египте и это будет жест уважения со стороны курортной страны. Также с данной просьбой к египетскому правительству недавно обратились украинские власти.

Недавно власти Египта отменили обязательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну. Однако сдавать его не нужно только при наличии сертификата о полной вакцинации. При этом, последняя прививка должна быть сделана не менее чем за две недели до начала путешествия.

Также мы писали о том, для каких вакцин в ЕС будут выдавать COVID-сертификаты

Прежде всего, выдавать сертификаты будут для зарегистрированных в ЕС вакцин: