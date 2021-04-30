Украина закрыла границу для иностранцев из Индии: кому разрешат въезд

Виктор Ляшко / УНИАН

Решением Кабинета министров с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии или пребывавшим на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, запрещено пересекать границу с Украиной.

Ограничения введены в связи с распространением в этой стране COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на пресс-брифинге.

"Правительство приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или пребывали на ее территории не менее семи дней на протяжении последних 14 дней", - сказал он.

Кому разрешат въезд в Украину из Индии:

"Граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, также подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования", - добавил Ляшко.

"Коронавирусный шторм" в Индии:

Индия почти ежедневно устанавливает рекорд по количеству новых заболевших. 28 апреля в стране выявили 360 960 случаев заболевания, 29 апреля — 379 257 случаев. По данным индийского правительства, 30 апреля в стране выявили 386 452 новых случая заражения COVID-19, что стало очередным рекордом.

За время пандемии прививку от коронавируса сделали более 152 млн жителей Индии. Власти оценивают эпидемиологическую ситуацию в Индии как критическую, премьер-министр Нарендра Моди назвал ее "коронавирусным штормом".

"Индийский" штамм коронавируса: