Украина закрывает въезд для граждан, прибывших из Индии / УНИАН

Украина закрывает въезд для граждан, прибывших из Индии, или которые находились на ее территории. Ограничения будут действовать со 2 мая до конца карантина в Украине – 30 июня.

"00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 года на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В ведомстве уточнили, что исключения составляют:

иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины,

работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,

другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибывших из Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Отметим, за последние сутки в Индии выявили более 400 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это – самый высокий показатель в мире за всё время пандемии. А общее количество заразившихся в стране людей превысило 19 миллионов человек, сообщает Центр Джона Хопкинса.

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