В Индии циркулирует опасный штамм коронавируса. По этой причине Украина со 2 мая вводит запрет на въезд с этой страны.
Украина закрывает въезд для граждан, прибывших из Индии, или которые находились на ее территории. Ограничения будут действовать со 2 мая до конца карантина в Украине – 30 июня.
"00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 года на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
В ведомстве уточнили, что исключения составляют:
- иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины,
- работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,
- другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.
Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибывших из Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.
Отметим, за последние сутки в Индии выявили более 400 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это – самый высокий показатель в мире за всё время пандемии. А общее количество заразившихся в стране людей превысило 19 миллионов человек, сообщает Центр Джона Хопкинса.
Индийский штамм коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- В Индии циркулирует новый штамм коронавируса. На протяжении четырех суток в стране находили свыше 330 тысяч новых инфицированных COVID-19 – это мировые антирекорды. В стране остро не хватает больничных коек, лекарств и кислорода.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- В европейских странах уже регистрируется опасная индийская мутация COVID-19, рассказала эпидемиолог, главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград. Она обратила внимание на то, что этот штамм коронавируса уже рядом с Украиной.