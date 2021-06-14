Украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации: как они выглядят и где можно получить

Украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации / Reuters

Украинцам, которые получили две дозы прививки от коронавируса, начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации.

Международное свидетельство о вакцинации идет на двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский, рассказали в Сніданку з 1+1. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

Отмечается, что нужно проверять, чтобы было все, как в заграничном паспорте. В нижней части документа указано, когда сделана первая и вторая прививки против коронавируса, а также каким препаратом. Важно, чтобы это была одна вакцина.

Если вы получили полную вакцинацию, то автоматически такой документ вам не выдадут.

"Чтобы получить этот сертификат, если у вас подписана декларация с семейным врачом, то надо к нему обратиться. Он его распечатывает. Необходимо быть зарегистрированным на портале HELSI.me", — рассказала семейный врач Анна Серова.

На украинском сертификате нет QR-кода, как, например, на испанском. Врач-стоматолог из Испании Сергей Петращук говорит, что на документе обязательно должен быть QR-код для того, чтобы на границе могли проверить, настоящая такая справка.

Международное свидетельство о вакцинации / скриншот Сніданок с 1+1

"У меня сертификат о вакцинации с QR-кодом. Я с ним могу свободно ездить в Евросоюзе. Этот сертификат у меня постоянно проверяют на границе", — рассказал он.

Пока украинский документ признали две страны: Венгрия и Молдова. На днях с ним можно будет поехать в Грузию и Турцию. Стоит отметить, что такие документы позволят по возвращении из-за границы в Украину не сидеть на самоизоляции, а также они освобождают от ПЦР-тестирования.

С 1 июля в Украине будут выдавать паспорта вакцинации или, как еще их называют, паспорта здоровья. Очевидно, что туда будут заносить информацию не только о вакцинации, но и о перенесенном коронавирусе, ПЦР-тестах или экспресс-тестах, а также о наличии антител к коронавирусу.

Читайте такжеСтолпотворение у ворот и люди со своими стульями: у киевского центра вакцинации "аншлаг"Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил регламенты о внедрении COVID-сертификатов в ЕС. Совет единогласно проголосовал за них на своем заседании в Люксембурге 11 июня.

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от коронавируса, сообщил 10 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.