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Украинцам назвали противопоказания и побочные эффекты прививки от COVID-19

27 февраля 2021, 00:20

Повышение температуры и головокружение может сопровождать вакцинацию, предупредил иммунолог.

Вакцина
Вакцина от коронавируса провоцирует побочные эффекты / Reuters

При вакцинации от коронавируса существует ряд вероятных побочных эффектов, заявил иммунолог Олег Назар.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, также существуют противопоказания для прививки от COVID-19.

"Могут быть местные реакции - покраснение, зуд, местные аллергические реакции. Это допускается. Второй момент - возможны системные реакции. Это повышение температур, может быть головокружение... Примерно у 5-10% могут быть", - сообщил врач.

По его словам, существуют определенные противопоказания для любой вакцинации, в том числе и от коронавируса.

"Первое - наличие тяжелых поствакцинальных осложнений в прошлом на любую вакцину, тяжелые аллергические реакции на любую вакцину, неврологические заболевания или просто болезнь в стадии обострения. Мы не проводим вакцинацию как в роликах рекламных - подъехал к заправке, выставил руку или зад, вкололи и уехал. Врач должен осмотреть и дать рекомендации", - добавил иммунолог.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
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