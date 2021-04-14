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Украинцам не светит коллективный иммунитет от COVID-19 – экс-глава Минздрава

14 апреля 2021, 01:36
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С коронавирусом будет примерно такая же ситуация, как с гриппом, то есть ежегодно  нужно будет прививаться от двух-трех штаммов.

карантин, Киев
Получить коллективный иммунитет от COVID-19 нереально / УНИАН

Бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса - это абсолютный миф.

По его словам, понятие коллективного иммунитета нужно забыть, передает Апостроф.

"Коллективный иммунитет в Украине - это миф абсолютный. Это что-то такое хорошее, что когда-то, возможно, надо сделать. Это абсолютный миф", - сказал он.

Мусий добавил, что получить коллективный иммунитет нереально.

"Это возможно только тогда, когда население переболеет естественным путем. Будет добыт коллективный иммунитет. Уже доказано, что, например, южноафриканский штамм коронавируса на иммунитет, сформированный уханьским штаммом, практически не реагирует - 10% всего", - объяснил он.

Экс-глава Минздрава добавил, что с коронавирусом будет примерно такая же ситуация, как с гриппом, то есть ежегодно нужно будет прививаться от двух-трех штаммов. В то же время, по его словам, прививать от COVID-19 нужно представителей групп риска.

"[Коллективный иммунитет] будет формироваться естественным путем. Опасность коронавирусной болезни - в группах риска. Вот прививать группы риска, чтобы не было смертности у них более двух процентов, или там 10% дают людям старше 65 лет - да, это просто необходимо (…) Не надо басни рассказывать о каком-то коллективном иммунитете путем вакцинации", - резюмировал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро вторника, 13 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 680 жителей страны. С начала эпидемии заболели 1 872 785 человек.
  • За сутки 12 апреля 10 135 человек были привиты против COVID-19. С начала прививочной кампании привиты 388 401 украинец, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек.
  • 13 апреля в Украине начинают делать прививки китайской вакциной от коронавируса СoronaVac компании Sinovac Biotech. Препарат создан на основе инактивированного, то есть "убитого" вируса. Это вторая вакцина от коронавируса, которой будут прививать в Украине.
  • Китайскую вакцину получат полицейские, а также маломобильные группы населения и лица, которые за ними ухаживают. Кроме того СoronaVac будут вводить олимпийцам, паралимпийцам и учителям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании.
  • До этого украинцев кололи вакциной индийского производства Covishield, произведенной по лицензии AstraZeneca.

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