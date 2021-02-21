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Украинцам пообещали вакцину от COVID-19 и рассказали, где ждать прививку

21 февраля 2021, 17:55
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Первые дозы вакцины от коронавируса уже везут из Индии в Украину.

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Вакцина от коронавируса вскоре будет в Украине, заявили в МОЗ / Reuters

Черниговская область одной из первых получит вакцины для прививки медицинских работников против COVID-19, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как рассказал он в Facebook, была проведена инспекция областного склада для хранения иммунобиологических препаратов на базе детской клинической больницы области и Черниговскую областную клиническую больницу (отделение для оказания помощи больным с COVID-19), с которой, по словам Ляшко, собственно и начнется вакцинация медиков в Черниговской области.

Он также рассказал, что члены мобильной бригады по вакцинации прошли соответствующее обучение и готовы начать прививать. На старте кампании будут работать две мобильные бригады, но в дальнейшем их количество будет расти вместе с открытием пунктов прививки.

Кроме этого он объяснил, почему изначально будут работать только две бригады.

"Потому, что это организационная модель каскадного развертывания мощностей для вакцинации: одна мобильная бригада делает ориентировочно 80-100 прививок в сутки. Она делает первую прививку определенному контингенту 28 дней, а на 29 день возвращается к тем, кого прививали в первый день и повторяет 28-дневный цикл проведением повторной прививки", - пишет Ляшко.

Он уточнил, что таким образом за 56 дней определенная команда закрывает полный цикл прививки ориентировочно для 5 тыс. человек.

Читайте такжеВакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины"Другие мобильные бригады и кабинеты прививки задействуются при поступлении следующих партий иммунобиологических препаратов", - подытожил он.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину.

"Сегодня лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз вакцины следуют в Украину, и дальше будут распределены между регионами в соответствии с планом Минздрава", - написал Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.

"Дальше - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", - заверил министр.

Читайте такжеУкраина получит полмиллиона доз "индийской" вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцина CoviShield для Украины:

  • Ранее сообщалось о том, что Индия предоставит Украине первый транш из 500 тыс. вакцин от COVID-19 собственного производства в ближайшее время, что позволит начать вакцинацию украинцев.
  • В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тыс. доз вакцины COVISHIELD, произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране.
  • Как отмечается, Украина стала одной из первых стран, получивших индийскую вакцину в феврале.
Максим Степанов новости Украины Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса CoviShield
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