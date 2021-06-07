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Украинцам пояснили, как пользоваться паспортами вакцинации

7 июня 2021, 05:28
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Внедрение электронных паспортов вакцинации позволит украинцам путешествовать по странам Евросоюза. Систему запустят уже в июле.

Ковид-паспорта
Выяснилось, как пользоваться паспортами вакцинации / Reuters

Паспорта вакцинации позволят украинцам путешествовать уже этим летом. Стало известно, как они будут работать для жителей нашей страны, рассказал председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий в эфире канала Дом.

По его словам, внедрение электронных паспортов вакцинации позволит украинцам путешествовать по странам Евросоюза. Систему запустят уже в июле.

"Есть план действий, чтобы 1 июля запустить эту систему. Не только Министерство здравоохранения внедряет такие электронные сертификаты. Потому что, например, без Министерства иностранных дел невозможно, ведь согласования ведутся и на международном уровне. Пока я не вижу оснований для беспокойства" , - отметил Лапий.

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При этом Лапий отметил, что украинцам, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса, не нужно опасаться, что въезд в Евросоюз для них будет закрыт. Для поездок им нужно будет сдавать ПЦР- или Экспрес- тесты и проходить изоляцию, как этого требуют в ЕС.

Для того, чтоб облегчить путешествия за границу, нужны прививки и сертификат о вакцинации. Лапий уточнил, что срок действия сертификата будет зависеть от количества доз вакцины.

"Большинство вакцин предполагают введение двух доз, у которых нет срока давности. Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Страны могут самостоятельно принимать решение о количестве доз - одна или две. Все, кто проходит вакцинацию в Украине против COVID-19 уже есть в электронной базе данных ", - пояснил эксперт.

Вакцинация от коронавируса в Украине

  • 29 мая в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации от COVID-19. На базе Международного выставочного центра в Киеве открыли пункт массовых прививок.
  • Людей в ММЦ вакцинируют китайским препаратом CoronaVac. Для того, чтобы сделать прививку, нужно заранее записаться в приложении Дія. Людям пожилого возраста можно приходить без записию
  • Центры вакцинации также открылись и в других украинских городах – Львове, где прививки делают на Арене-Львов, и Одессе, где людей прививают на стадионе Одесской юридической академии.
вакцинация МОЗ новости Украины
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