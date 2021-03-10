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Украинцам пояснили, можно ли отказаться от прививки против COVID и выбрать вакцину

10 марта 2021, 11:09
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Невозможно регулировать, какая партия вакцин следующей приедет в Украину. Таким образом, у украинцев не будет возможности выбрать производителя препарата.

вакцинация
При отказе от вакцинации, шансов на бесплатную прививку от COVID-19 больше не будет / Reuters

В рамках проведения государственной кампании по вакцинации от коронавируса украинцы не смогут выбирать, какой вакциной прививаться. А если человек откажется от препарата, который есть в наличии, то он потеряет шанс на бесплатную процедуру.

Об этом рассказал в интервью КП в Украине Павел Колесник - тренер мобильных бригад, семейный врач, заведующий кафедрой семейной медицины и амбулаторной помощи Ужгородского национального университета.

По его словам, невозможно регулировать, какая партия вакцин следующей приедет в Украину.

"Сейчас в страну завезли вакцину AstraZeneca, изготовленную по технологии данного оксфордского бренда компанией SerumInstitute, Индия. В следующем месяце предположительно завезут вакцину Pfizer/BioNTech, ею будут вакцинировать следующую группу населения. Какая вакцина зайдет в страну в будущем, сегодня не известно", - отметил он.

Таким образом, выбрать себе вакцину невозможно – прививать будут той, которая есть в наличии для данной группы на конкретном этапе. Врач добавил, что вакцины от коронавируса бесплатны, и вакцинация в стране добровольная.

"Если, например, человек откажется от вакцинации, то второй возможности привиться бесплатно в рамках государственной программы на протяжении четырех указанных этапов у него уже не будет", - уточнил Колесник.

По его словам, на втором этапе кампании по вакцинации прививки от коронавируса получат врачи первичной медицинской помощи, социальные работники и пожилые люди старше восьмидесяти лет. На третьем этапе в июне-июле 2021-го планируется вакцинация людей старше 70 лет, а на четвертом, с сентября 2021 года, будут вакцинировать работников образования.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - последние новости:

24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.

По состоянию на 10 марта, по официальным данным, прививки получили всего 23 480 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (660 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3134 прививки), наименьшее - в Сумской области (430 прививок).

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса - статистика / t.me/COVID19_Ukraine

9 марта министр здравоохранения Максим Степанов признался, что процесс вакцинации от коронавируса в Украине идет не по плану. Он намерен вмешаться, чтобы число привитых от COVID-19 украинцев возросло.

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко детально перечислил противопоказания, при которых гражданам не нужно проходить через вакцинацию от коронавируса COVID-19.

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