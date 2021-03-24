Украинцам разрешили ходить без масок: в Минздраве озвучили условие

В МОЗ заявили, что обязательное ношение защитных масок в общественных местах, не касается тех мест, в которых возможно соблюдать социальную дистанцию.
Министерство здравоохранения Украины уточнило перечень мест, где предусмотрено обязательное ношение масок в красных зонах.
Согласно сообщению на сайте ведомства, Кабинет министров по инициативе Минздрава внес изменения в постановление №230 от 22 марта, которыми определил конкретный перечень мест, где ношение масок является обязательным в регионах красной зоны эпидемической опасности.
Таким образом масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.
"Согласно этим изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах... В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра", – сказано в сообщении.
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Отметим, Кабмин 22 марта запретил находиться в местах общего пользования в регионах, отнесенных к красной зоне эпидемической опасности, без использования масок или респираторов. При этом в документе не уточнялось, в каких именно местах общего пользования необходимо быть в маске, а в каких - нет.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.
- Кабмин переложил ответственность за остановку транспорта в красной зоне на регионы. Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут самостоятельно принимать решение о работе транспорта.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания.