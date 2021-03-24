Украинцам разрешили ходить без масок: в Минздраве озвучили условие

Минздрав разрешил ходить без масок в парках и скверах / pixabay

Министерство здравоохранения Украины уточнило перечень мест, где предусмотрено обязательное ношение масок в красных зонах.

Согласно сообщению на сайте ведомства, Кабинет министров по инициативе Минздрава внес изменения в постановление №230 от 22 марта, которыми определил конкретный перечень мест, где ношение масок является обязательным в регионах красной зоны эпидемической опасности.

Таким образом масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.

"Согласно этим изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах... В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра", – сказано в сообщении.

Читайте такжеВ красной зоне ужесточили требования карантина к жителям

Отметим, Кабмин 22 марта запретил находиться в местах общего пользования в регионах, отнесенных к красной зоне эпидемической опасности, без использования масок или респираторов. При этом в документе не уточнялось, в каких именно местах общего пользования необходимо быть в маске, а в каких - нет.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: