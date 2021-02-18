Украинцам в Польше сделают бесплатные прививки от COVID-19, но есть условие

Вакцинация от COVID-19 - как украинцу сделать прививку в Польше / Reuters

В Польше сделать прививки от коронавируса бесплатно смогут те украинцы, которые проживают в стране легально.

Как пишет Укринформ со ссылкой на Министерство здравоохранения Польши, вакцинация от коронавируса иностранцев станет третьим этапом. Перед вакцинацией от коронавируса украинцам нужно будет предъявить паспорт.

При этом не обязательно иметь медицинскую страховку – достаточно просто пребывать на территории Польши легально (например, иметь карту временного или постоянного проживания).

Читайте такжеВласть "забила" на вакцинацию, так как не смогла заработать на вакцине"Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованными, также будут прививать за счет бюджета страны", – уточнили в польском Минздраве.

По данным польских властей, по состоянию на январь 2021 года, более 244 тысячи граждан Украины имеют карты временного или постоянного пребывания в Польше.

Кто и когда имеет право на прививку, что надо сделать перед походом на прививку, на что украинцы имеют право – читайте в нашем материале Украина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросы.

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