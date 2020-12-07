​Украинцев будут тестировать на коронавирус по-новому​: в Минздраве раскрыли детали

Результаты теста на коронавирус будут известны за считанные минуты / УНИАН

В Украине появятся новые тесты на коронавирус. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав обеспечит врачей экспресс-тестами на антиген, которые позволят за несколько минуты проверять пациентов на наличие коронавируса.

"Сейчас мы вводим экспресс-тесты на антиген. Все будет в течение нескольких минут - 15-20 минут тест делается. Они будут в больницах, они будут у семейных врачей", - сказал Максим Степанов, передает телеканал Украина 24.

Как сообщил глава МОЗ, в Украине планируют делать не менее 1 млн тестов на антиген в месяц.

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"Мы будем получать очень быстрый результат. Мы уже начали их получать по нашим закупкам, они уже начали распределяться. В частности, мы планируем, чтобы они были у работников экстренной медицинской помощи", - рассказал Степанов.

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