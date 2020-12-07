​Украинцев будут тестировать на коронавирус по-новому​: в Минздраве раскрыли детали

В Украине планируют делать не менее 1 млн тестов на антиген в месяц.
В Украине появятся новые тесты на коронавирус. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав обеспечит врачей экспресс-тестами на антиген, которые позволят за несколько минуты проверять пациентов на наличие коронавируса.
"Сейчас мы вводим экспресс-тесты на антиген. Все будет в течение нескольких минут - 15-20 минут тест делается. Они будут в больницах, они будут у семейных врачей", - сказал Максим Степанов, передает телеканал Украина 24.
Как сообщил глава МОЗ, в Украине планируют делать не менее 1 млн тестов на антиген в месяц.
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"Мы будем получать очень быстрый результат. Мы уже начали их получать по нашим закупкам, они уже начали распределяться. В частности, мы планируем, чтобы они были у работников экстренной медицинской помощи", - рассказал Степанов.
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Тестирование на коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Минздраве сообщили, что в Украине возможно провести до 50 тысяч тестов в сутки. Также Виктор Ляшко рассказал, какие симптомы опасного коронавируса могут быть основанием для тестирования на COVID-19.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
- Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.