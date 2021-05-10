Украинцев предупредили о более опасной волне COVID-19

Очередные волны болезни можно ожидать в конце лета или в начале осени.
Украину ждет еще не одна волна COVID-19. Как считает президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, опасная волна коронавируса возникнет из-за низкого уровня вакцинации граждан.
"У украинцев не сформирован коллективный иммунитет. Будем ждать еще не одну волну COVID-19 в Украине, так как большое число граждан не вакцинированы, большое число людей не переболели", - сказал Сорока.
Он отметил, что, вероятно, увеличение числа больных COVID-19 будет наблюдаться после майских праздников.
Кроме этого, Сорока высказал предположение, что очередные волны болезни можно ожидать в конце лета или в начале осени.
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"До тех пор, пока большинство украинцев не получат иммунизацию, будем иметь такие всплески", - подчеркнул он.
Он призвал украинцев вакцинироваться при первой возможности. По его словам, вакцинация сохранит здоровье и жизнь.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Израильский врач Борис Бриль считает, что Украина может столкнуться с новыми волнами коронавирусной инфекции. Причиной тому он называет низкие темпы вакцинации по стране.
- Эпидемиолог Андрей Александрин уточнил, что сейчас в Украине наблюдается спад третьего пика первой волны коронавируса. Однако это не говорит о том, что нужно ослаблять карантин. При таком сценарии картина заболеваемости COVID-19 может ухудшиться.