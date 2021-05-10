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Украинцев предупредили о более опасной волне COVID-19

10 мая 2021, 20:24
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Очередные волны болезни можно ожидать в конце лета или в начале осени.

коронавирус
Новая волна коронавируса охватит Украину / Reuters

Украину ждет еще не одна волна COVID-19. Как считает президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, опасная волна коронавируса возникнет из-за низкого уровня вакцинации граждан.

"У украинцев не сформирован коллективный иммунитет. Будем ждать еще не одну волну COVID-19 в Украине, так как большое число граждан не вакцинированы, большое число людей не переболели", - сказал Сорока.

Он отметил, что, вероятно, увеличение числа больных COVID-19 будет наблюдаться после майских праздников.

Кроме этого, Сорока высказал предположение, что очередные волны болезни можно ожидать в конце лета или в начале осени.

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"До тех пор, пока большинство украинцев не получат иммунизацию, будем иметь такие всплески", - подчеркнул он.

Он призвал украинцев вакцинироваться при первой возможности. По его словам, вакцинация сохранит здоровье и жизнь.

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