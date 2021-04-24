Украинцев предупредили о четвертой волне коронавируса

Новые вспышки болезни будут фиксироваться даже на тех территориях, где достаточно большой процент вакцинации.
19 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. В свою очередь, эпидемиологи прогнозируют четвертую вспышку эпидемии.
Как заявила врач-эпидемиолог Наталья Виноград в эфире одного из украинских телеканалов, на планете уже неравномерно по континентам распространяется четвертая волна COVID-19.
"Мы также будем иметь следующую волну коронавируса, так как происходящие мутации определяет возбудитель. Все это приведет к тому, что будут поражены даже те территории, где достаточно большой процент вакцинации", - заявила врач.
Читайте также"Двойной мутант": ученые обнаружили новый штамм коронавирусаПри этом Виноград добавила, что вакцинация - очень важный инструмент влияния для преодоления коронавируса.
"Да, вакцинация важна, но не является основной. Это не первая линия обороны. Основной подход - это нормально полноценно используемый эпидемиологический надзор, и адекватная система мер в соответствии с ситуацией. А вакцинация - это хорошее влияние, которое может улучшить ситуацию", - отметила эпидемиолог.
Также врач уточнила, что из-за миграции населения на Пасху в Украине следует ожидать больших эпидемических осложнений.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро субботы, 24 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 711 жителей страны. Всего с начала эпидемии заболели 2 017 341 человек.
- 14 339 человек привиты против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине. 522 385 человек привиты с начала прививочной кампании.
- Минздрав обнародовал свежий список регионов красной зоны карантина - всего в ней 12 областей, в том числе и Киев.
- Коронавирус очень быстро мутирует, и не исключено, что в Украине со временем может появиться украинский штамм COVID-19.