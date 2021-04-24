Украинцев предупредили о четвертой волне коронавируса

По планете уже неравномерно распространяется четвертая волна COVID-19 / Reuters

19 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. В свою очередь, эпидемиологи прогнозируют четвертую вспышку эпидемии.

Как заявила врач-эпидемиолог Наталья Виноград в эфире одного из украинских телеканалов, на планете уже неравномерно по континентам распространяется четвертая волна COVID-19.

"Мы также будем иметь следующую волну коронавируса, так как происходящие мутации определяет возбудитель. Все это приведет к тому, что будут поражены даже те территории, где достаточно большой процент вакцинации", - заявила врач.

Читайте также"Двойной мутант": ученые обнаружили новый штамм коронавирусаПри этом Виноград добавила, что вакцинация - очень важный инструмент влияния для преодоления коронавируса.

"Да, вакцинация важна, но не является основной. Это не первая линия обороны. Основной подход - это нормально полноценно используемый эпидемиологический надзор, и адекватная система мер в соответствии с ситуацией. А вакцинация - это хорошее влияние, которое может улучшить ситуацию", - отметила эпидемиолог.

Также врач уточнила, что из-за миграции населения на Пасху в Украине следует ожидать больших эпидемических осложнений.

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