Украинцев предупредили о мощном ударе волны агрессивного COVID-19

Украину накрывает волна агрессивного коронавируса / Фото Reuters

Председатель Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Полосков рассказал о ситуации в регионе с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, молодые люди чаще стали тяжело болеть COVID-19.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, течение заболевания коронавирусом проходит гораздо труднее, а пациенты стают более кислородно-зависимыми, чем было ранее.

"Вирус ведет себя более агрессивно, чем раньше. Поэтому наша медицинская система сегодня перегружена. Срок лечения увеличивается, потребность в кислороде увеличивается, это усложняет ситуацию. Вирус молодеет, есть не только 30+, есть намного моложе люди, которые попадают в больницы и тяжело переносят болезнь, болезнь действительно очень помолодела", — сказал он.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый отметил, что, по словам медиков, коронавирус вирус становится гораздо агрессивнее и поражает молодежь.

"Эта волна, которая идет сегодня из Ивано-Франковской области, из Закарпатья, получается, что она постепенно будет накрывать Украину, и через две три недели будем иметь очень непростую ситуацию. Поэтому мы однозначно увеличиваем резерв коек (в больницах — ред.)", — добавил Садовой.

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