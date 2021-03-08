Украинцев предупредили о мощном ударе волны агрессивного COVID-19

В Украине течение заболевания коронавирусом проходит гораздо труднее, а пациенты стают более кислородно-зависимыми.
Председатель Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Полосков рассказал о ситуации в регионе с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, молодые люди чаще стали тяжело болеть COVID-19.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, течение заболевания коронавирусом проходит гораздо труднее, а пациенты стают более кислородно-зависимыми, чем было ранее.
"Вирус ведет себя более агрессивно, чем раньше. Поэтому наша медицинская система сегодня перегружена. Срок лечения увеличивается, потребность в кислороде увеличивается, это усложняет ситуацию. Вирус молодеет, есть не только 30+, есть намного моложе люди, которые попадают в больницы и тяжело переносят болезнь, болезнь действительно очень помолодела", — сказал он.
В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый отметил, что, по словам медиков, коронавирус вирус становится гораздо агрессивнее и поражает молодежь.
"Эта волна, которая идет сегодня из Ивано-Франковской области, из Закарпатья, получается, что она постепенно будет накрывать Украину, и через две три недели будем иметь очень непростую ситуацию. Поэтому мы однозначно увеличиваем резерв коек (в больницах — ред.)", — добавил Садовой.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 7 тыс. 167 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 466 детей и 172 медработника.
- В течение 6 марта от коронавирусной болезни выздоровели 2 тыс. 147 человек, в то же время было зафиксировано 103 летальных случая.
- Также за сутки госпитализированы 3 тыс. 956 человек.
- Было проведено 46 тыс. 304 тестирования на COVID-19, из которых методом ПЦР - 24 тыс. 868, методом ИФА - 3 тыс. 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 тыс. 509.
- За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 401 тыс. 228 человек, выписаны - 1 млн 196 тыс. 520, умерли - 27 тыс. 022.