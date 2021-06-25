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Украинцев призвали готовиться к четвертой волне коронавируса из-за штамма Дельта

25 июня 2021, 00:07
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Украине угрожает летняя волна коронавируса из-за индийского штамма Дельта.

коронавирус
Коронавирус Дельта явился в Украину / Фото Reuters

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше.

"Правительство не отменяло карантин в целом в Украине. Мы понимаем, что еще будет одна волна. Сегодня вопрос, чтобы дольше эта волна не начиналась (...), но она начнется — и мы должны это понимать", — подчеркнул Радуцкий в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

В мае уже бывший министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Украина вышла из третьей волны коронавируса, которая унесла больше жизней, чем первые две.

Между тем известная инфекционистка, доктор медицинских наук Ольга Голубовская предупреждает, что Украине угрожает летняя волна коронавируса из-за индийского штамма Дельта.

Об этом говорит и эпидемиолог Наталья Виноградова. Уже этим летом индийский штамм Дельта может спровоцировать в Украине серьезный всплеск заболеваемости.

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По ее словам, Дельта более заразна и более опасна, поскольку демонстрирует довольно высокие показатели летальных исходов.

"Наблюдается больше тяжелых форм болезни — в 2,6 раза. Необходимость в реанимационных мероприятиях выше в 1,6 раза. И при этом Дельта больше поражает детей, чем исходный вариант вируса", — отметила эпидемиолог.

Читайте такжеВ России штамм Дельта убивает людей пачками: в Москве рекордное число смертей

Индийский штамм коронавируса Дельта - о чем ранее сообщал Главред:

  • Коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей. 23 июня сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
  • Министерство здравоохранения до пятницы, 25 июня, подготовит пакет предложений по ситуации с карантином в Украине с целью противодействия циркуляции нового штамма коронавируса Дельта.
  • Ученые заявили, что зафиксирована новая мутация штамма коронавируса: индийский штамм Дельта мутировал в еще более заразный и опасный "Дельта+". Он обнаружен уже у двадцати пациентов в индийском штате Махараштра.
  • В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали Лямбда. Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.
коронавирус Ольга Голубовская Михаил Радуцкий штаммы коронавируса Наталья Виноградова
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