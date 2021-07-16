Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

Каждая страна Евросоюза самостоятельно решит, пускать ли на свою территорию туристов из Украины, сказал Сергей Дубров.
Сертификаты вакцинации Украины (COVID-паспорта, - ред.) на данный момент не дают украинцам возможности свободно отправиться путешествовать в страны Евросоюза. Несмотря на то, что украинское государство оказалось в "зеленой зоне", каждая из стран ЕС будет самостоятельно решать, пускать ли ей украинских туристов на свою территорию. Об этом заявил ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Дубров.
Как сообщает УНН, врач сказал о том, что странами ЕС вопрос въезда граждан Украины будет приниматься отдельно. Например, Австрия и Нидерланды разрешают въезжать на территории своих государств лицам, которые вакцинировались уже как 2 недели. Однако та же Италия въезд иностранцам при таком условии не разрешает.
По его словам, ковид-паспорт не открывает полностью границы ЕС. Нужно уточнять на сайте министерства иностранных дел, какие страны можно посещать вакцинированным украинцам с целью туристических поездок.Читайте такжеЕвросоюз официально открыл свои границы для туристов из Украины
"Ковидные сертификаты, те, что сейчас в приложении "Дія", для тех, кто успел их получить, поскольку они тестируются, действительно включают информацию о номере паспорта и о названии вакцины, которой вакцинировались, информацию, когда вакцинировались, и срок действия сертификата. Но пока этот сертификат не дает права свободно путешествовать в страны ЕС. Надо смотреть на сайте МИД конкретно по каждой стране. Ряд стран действительно позволяют вакцинированным украинцам с целью туризма посещать страны", - подчеркнул Сергей Дубров.
Безвизовый режим Украины с ЕС
- Послы стран Европейского Союза 14 июля приняли решение о внесении Украины в список стран, гражданам которых разрешается въезд в европейские страны в целях туризма.
- Вице-президент Европейской комиссии по международным отношениям Марош Шефчович 15 июля сказал, что Брюссель также должен признать и COVID-паспорта Украины для пересечения европейских границ.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что Киев намерен договориться с ЕС об открытии до конца месяца границ европейских государства для тех украинцев, которые привились непризнанными в Европе вакцинами Covishield и CoronaVac.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что решение ЕС по открытию границ с Украиной является рекомендательным, и теперь Киев должен вести переговоры со странами Европы, чтобы они внесли украинское государство в свои национальные "зеленые списки".