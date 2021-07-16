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Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

16 июля 2021, 17:38
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Каждая страна Евросоюза самостоятельно решит, пускать ли на свою территорию туристов из Украины, сказал Сергей Дубров.

безвиз, ЕС, Украина
Сертификат вакцинации не дает гарантии пересечения границы со странами Евросоюза - врач / espreso.tv

Сертификаты вакцинации Украины (COVID-паспорта, - ред.) на данный момент не дают украинцам возможности свободно отправиться путешествовать в страны Евросоюза. Несмотря на то, что украинское государство оказалось в "зеленой зоне", каждая из стран ЕС будет самостоятельно решать, пускать ли ей украинских туристов на свою территорию. Об этом заявил ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Дубров.

Как сообщает УНН, врач сказал о том, что странами ЕС вопрос въезда граждан Украины будет приниматься отдельно. Например, Австрия и Нидерланды разрешают въезжать на территории своих государств лицам, которые вакцинировались уже как 2 недели. Однако та же Италия въезд иностранцам при таком условии не разрешает.

По его словам, ковид-паспорт не открывает полностью границы ЕС. Нужно уточнять на сайте министерства иностранных дел, какие страны можно посещать вакцинированным украинцам с целью туристических поездок.Читайте такжеЕвросоюз официально открыл свои границы для туристов из Украины

"Ковидные сертификаты, те, что сейчас в приложении "Дія", для тех, кто успел их получить, поскольку они тестируются, действительно включают информацию о номере паспорта и о названии вакцины, которой вакцинировались, информацию, когда вакцинировались, и срок действия сертификата. Но пока этот сертификат не дает права свободно путешествовать в страны ЕС. Надо смотреть на сайте МИД конкретно по каждой стране. Ряд стран действительно позволяют вакцинированным украинцам с целью туризма посещать страны", - подчеркнул Сергей Дубров.

Безвизовый режим Украины с ЕС

Евросоюз путешествия безвиз новости Украины Сергей Дубров
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