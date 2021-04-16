Украинцы оценили эффективность борьбы власти с коронавирусом - опрос

Украинцы назвали борьбу с пандемией провальной / УНИАН

53% жителей нашей страны считают борьбу с коронавирусом провальной. Удовлетворительной ее назвали 34%, а успешной – всего 3%. При этом 10% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса населения, проведенного социологической компанией Liberty Report.

Ответственность за результаты борьбы с COVID-19 украинцы возложили на:

министра здравоохранения Максима Степанова – 46% опрошенных,

– 46% опрошенных, президента Владимира Зеленского – 23%,

– 23%, премьер-министра Дениса Шмыгаля – 13%

– 13% 10% – на местные власти .

Среди опрошенных мужчин провальной борьбу с эпидемией назвали 59%, среди женщин – 48%, а удовлетворительной – 30% и 38% соответственно. Больше всего недовольных среди людей категории 60+ – 58%, а чаще всего борьбу с COVID-19 называла удовлетворительной молодежь (18-29 лет) – 44%.

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На востоке Украины большинство опрошенных заявили о провале борьбы с коронавирусом – 65%, на юге и в центре – 54% и 55% соответственно. В западных регионах мнения разделились почти поровну – 44% за вариант "удовлетворительная", 43% – за "провальную".

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