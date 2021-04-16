Украинцы оценили эффективность борьбы власти с коронавирусом - опрос

Среди опрошенных мужчин провальной борьбу с эпидемией назвали 59%, среди женщин – 48%, а удовлетворительной – 30% и 38% соответственно.
53% жителей нашей страны считают борьбу с коронавирусом провальной. Удовлетворительной ее назвали 34%, а успешной – всего 3%. При этом 10% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса населения, проведенного социологической компанией Liberty Report.
Ответственность за результаты борьбы с COVID-19 украинцы возложили на:
- министра здравоохранения Максима Степанова – 46% опрошенных,
- президента Владимира Зеленского – 23%,
- премьер-министра Дениса Шмыгаля – 13%
- 10% – на местные власти.
Среди опрошенных мужчин провальной борьбу с эпидемией назвали 59%, среди женщин – 48%, а удовлетворительной – 30% и 38% соответственно. Больше всего недовольных среди людей категории 60+ – 58%, а чаще всего борьбу с COVID-19 называла удовлетворительной молодежь (18-29 лет) – 44%.
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На востоке Украины большинство опрошенных заявили о провале борьбы с коронавирусом – 65%, на юге и в центре – 54% и 55% соответственно. В западных регионах мнения разделились почти поровну – 44% за вариант "удовлетворительная", 43% – за "провальную".
Вакцина Pfizer – о чем ранее писал Главред:
- Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
- 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. Речь шла о 117 тысячах доз.
- 21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.
- 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Как заявлял глава Минздрава Максим Степанов, вакцины Pfizer американо-немецкого производства прибудут в Украину 16 апреля.