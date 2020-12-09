Украинцы продают коров и золото, чтобы вылечиться от коронавируса - врач

Среди препаратов от COVID-19 есть те, которые прописаны протоколом, но не предусмотрены бесплатно в больницах.
Больным коронавирусом украинцам приходится самим покупать лекарства, которых нет в наличии в больницах. Причем некоторые пациенты вынуждены продавать имущество, чтобы приобрести нужные препараты.
Об этом рассказала рассказала волонтер, врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко интервью Цензор.нет.
По ее словам, среди препаратов от коронавируса есть те, которые прописаны протоколом, но не предусмотрены бесплатно в больницах. К примеру, флакон одного из таких препаратов стоит 11-12 тысяч гривен, а их необходимо минимум четыре.
"У нас были люди, которые говорили, что продали корову, потому что не было денег. Женщина была с мужем, говорила, что продала все свои золотые украшения. Она вернулась из Италии, у мужчины перед этим был инсульт, она говорила, что много там потратила на лечение и реабилитацию", – рассказала Кобевко.
Врач добавила, что стоимость лечения пациента с коронавирусом зависит от его возраста, степени поражения легких и сопровождающих патологий. При этом есть жизненно важные препараты, которые находятся в дефиците.
"У меня было дежурство ночью, когда не могли найти ни одного препарата, который разжижает кровь. При этом одновременно поступило шесть пациентов. Родственник одного из них поехал по аптекам, и я попросила, чтобы он сразу меня набрал, если где-то найдет. Он нашел, дал трубку аптекарю – и я забронировала все, что у них было. Затем еще один из родственников поехал и выкупил на всех. Ужасная ночь была", – рассказала Кобевко.
Инфекционист отметила, что к обязательным препаратам также относятся гормоны, которых нет в больнице.
"Поэтому все, чего нет, людям, к сожалению, приходится покупать", – сказала врач.
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