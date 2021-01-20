Украинцы возненавидели локдаун и не хотят колоть вакцину: соцопрос

Украинцы устали от карантинных мер и не верят в их эффективность / УНИАН

Украинцы все больше разочаровываются в мерах правительства по сдерживанию коронавируса.

Такие данные опубликованы в последнем опросе социологической группы Рейтинг.

Если в ноябре 2020 года боялись заразиться коронавирусом 31% опрошенных, то сейчас боятся только 12%. Также значительно снизился страх украинцев за то, что заболеют ковидом их близкие - в ноябре было 67% против 46% в январе.

Также граждане страны всё меньше верят в локдаун с 8 по 24 января 2021 и его эффективность.

Читайте такжеСтепанов сказал, какой карантин ждать летомВ декабре в положительном действии ограничительных мер были убеждены 52% против 45% неверующих. В январе эти категории поменялись местами: сейчас в пользу локдауна верят 40%, не верят - 55%.

Интересно, что даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным. Больше высказываются в пользу этой инициативы люди старшего возраста и женщины.

16% респондентов считают, что уже переболели или болеют COVID-19. 80% респондентов полагают, что не болели. 4% затруднились ответить на вопрос.

Также все меньше украинцев желают вакцинироваться, причем неважно, будет это платная вакцина или бесплатная.

Бесплатной вакциной согласны колоться 43%, не согласны - 52%. Аптечной вакциной, если таковая будет, согласны колоться 39%, не согласны - 56%.

При этом по сравнению с декабрем на 4% выросло количество желающих уколоться платной вакциной, зато на 12% упало количество желающих колоться вакциной бесплатной.

Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

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