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Украинцы возненавидели локдаун и не хотят колоть вакцину: соцопрос

20 января 2021, 13:38

Большинство граждан страны уже не хотят прививаться, даже если вакцина будет бесплатной.

Коронавирус
Украинцы устали от карантинных мер и не верят в их эффективность / УНИАН

Украинцы все больше разочаровываются в мерах правительства по сдерживанию коронавируса.

Такие данные опубликованы в последнем опросе социологической группы Рейтинг.

Если в ноябре 2020 года боялись заразиться коронавирусом 31% опрошенных, то сейчас боятся только 12%. Также значительно снизился страх украинцев за то, что заболеют ковидом их близкие - в ноябре было 67% против 46% в январе.

Также граждане страны всё меньше верят в локдаун с 8 по 24 января 2021 и его эффективность.

Читайте такжеСтепанов сказал, какой карантин ждать летомВ декабре в положительном действии ограничительных мер были убеждены 52% против 45% неверующих. В январе эти категории поменялись местами: сейчас в пользу локдауна верят 40%, не верят - 55%.

Интересно, что даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным. Больше высказываются в пользу этой инициативы люди старшего возраста и женщины.

16% респондентов считают, что уже переболели или болеют COVID-19. 80% респондентов полагают, что не болели. 4% затруднились ответить на вопрос.

Также все меньше украинцев желают вакцинироваться, причем неважно, будет это платная вакцина или бесплатная.

Бесплатной вакциной согласны колоться 43%, не согласны - 52%. Аптечной вакциной, если таковая будет, согласны колоться 39%, не согласны - 56%.

При этом по сравнению с декабрем на 4% выросло количество желающих уколоться платной вакциной, зато на 12% упало количество желающих колоться вакциной бесплатной.

Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине выявили еще 4383 больных коронавирусом. Заболел за минувшие сутки 161 ребенок и 239 медработников.
  • 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.
  • 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
  • В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса.
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