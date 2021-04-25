Украинцы "забили" на карантин: врач назвала три причины

В стране отсутствует надлежащая информационная кампания. Ее следовало бы проводить не чиновникам, а авторитетным и известным врачам.
Общенациональный карантин в Украине пока что продлен до 30 июня. В ряде регионов, которые попали в "красную зону", действуют более суровые правила. Но тем не менее украинцы достаточно легкомысленно относятся к введенным ограничениям. Терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова считает, что на это есть несколько причин.
"Во-первых, срабатывает низкое доверие к власти. Если сравнить доверие населения к власти в Великобритании, Германии, Швеции и в Украине, то разница очевидна", - сказала Амосова во время чата на Главреде.
Во-вторых, отсутствует надлежащая информационная кампания. Ее следовало бы проводить не чиновникам, а авторитетным и известным врачам, которые работают с больными коронавирусом.
Читайте также"Смертельная жатва": врач раскрыла реальную ситуацию с COVID-19 в Украине"А их (врачей, - ред.) не слишком выпускают на экраны. Наверное, чтобы не потерять электоральную поддержку, власть не показывает переполненные пациентами отделения и трупы, как это показывали в других странах", - отметила медик.
В-третьих, в других странах сработал страх серьезных штрафов за нарушение карантина. Что касается Украины, то в стране "жестко не требовали соблюдать карантин, потому что это также не добавляет власти рейтингов", считает Амосова.
Как свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой Рейтинг, в Украине увеличилось число граждан, которые поддерживают введение жесткого карантина. В течение месяца сторонников локдауна стало больше на 9%.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро субботы, 24 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 711 жителей страны. Всего с начала эпидемии заболели 2 017 341 человек.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.
- Степанов порекомендовал украинцам избегать больших скоплений людей на Пасху 2021. Также он сказал, что в этом году украинцам не стоит ходить и святить куличи.
- 22 апреля глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев еще не готов переходить в желтую зону карантина, и после локдауна столица окажется в оранжевой.
- В Киеве во время карантина на Вербное воскресенье и на Воскресение Христово во время богослужений нужно будет придерживаться особых требований.
- Коронавирус очень быстро мутирует, и не исключено, что в Украине со временем может появиться украинский штамм COVID-19.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, могут продлить и после 30 июня.