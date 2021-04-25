УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Украинцы "забили" на карантин: врач назвала три причины

25 апреля 2021, 05:03
Прослушать новость
Остановить

В стране отсутствует надлежащая информационная кампания. Ее следовало бы проводить не чиновникам, а авторитетным и известным врачам.

Карантин
Карантин в Украине могут продлить / УНИАН

Общенациональный карантин в Украине пока что продлен до 30 июня. В ряде регионов, которые попали в "красную зону", действуют более суровые правила. Но тем не менее украинцы достаточно легкомысленно относятся к введенным ограничениям. Терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова считает, что на это есть несколько причин.

"Во-первых, срабатывает низкое доверие к власти. Если сравнить доверие населения к власти в Великобритании, Германии, Швеции и в Украине, то разница очевидна", - сказала Амосова во время чата на Главреде.

Во-вторых, отсутствует надлежащая информационная кампания. Ее следовало бы проводить не чиновникам, а авторитетным и известным врачам, которые работают с больными коронавирусом.

Читайте также"Смертельная жатва": врач раскрыла реальную ситуацию с COVID-19 в Украине"А их (врачей, - ред.) не слишком выпускают на экраны. Наверное, чтобы не потерять электоральную поддержку, власть не показывает переполненные пациентами отделения и трупы, как это показывали в других странах", - отметила медик.

В-третьих, в других странах сработал страх серьезных штрафов за нарушение карантина. Что касается Украины, то в стране "жестко не требовали соблюдать карантин, потому что это также не добавляет власти рейтингов", считает Амосова.

Как свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой Рейтинг, в Украине увеличилось число граждан, которые поддерживают введение жесткого карантина. В течение месяца сторонников локдауна стало больше на 9%.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро субботы, 24 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 711 жителей страны. Всего с начала эпидемии заболели 2 017 341 человек.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.
  • Степанов порекомендовал украинцам избегать больших скоплений людей на Пасху 2021. Также он сказал, что в этом году украинцам не стоит ходить и святить куличи.
  • 22 апреля глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев еще не готов переходить в желтую зону карантина, и после локдауна столица окажется в оранжевой.
  • В Киеве во время карантина на Вербное воскресенье и на Воскресение Христово во время богослужений нужно будет придерживаться особых требований.
  • Коронавирус очень быстро мутирует, и не исключено, что в Украине со временем может появиться украинский штамм COVID-19.
  • Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, могут продлить и после 30 июня.

коронавирус Екатерина Амосова коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус новости карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцы «забили» на карантин: врач назвала три причины». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыкаВрач назвала самое опасное мясо для шашлыка Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить УкраинуНе так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину Расстрел мужчины в Днепре: стали известны новые подробности о жертвеРасстрел мужчины в Днепре: стали известны новые подробности о жертве Россия решила выжидать момент для нападения на УкраинуРоссия решила выжидать момент для нападения на Украину В Днепре киллер расстрелял мужчину: СМИ назвали имя жертвыВ Днепре киллер расстрелял мужчину: СМИ назвали имя жертвы

Последние новости

05:04
Можно ли похудеть, гуляя один час в день: найден ответ
04:28
Эксперт раскрыл сценарий удара РФ по Украине после отвода войск Видео
03:50
Политик раскрыл главные направления плана по возвращению Крыма Видео
03:11
Эксперт объяснил планы Москвы по раздаче паспортов РФ на Донбассе Видео
02:20
Что можно есть в Страстную неделю: вкусное меню и рецепты Видео
Реклама
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 апреля: сопровождение удачи и предательство Видео
00:55
Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20 Фото Видео
00:19
Астролог сказал, когда в мае нельзя делать важные покупки
00:16
Синоптики назвали дату долгожданного потепления Видео
25 апреля, воскресенье
23:36
Назвали имя победителя 11 сезона шоу Голос країни 2021 Видео
23:34
Нафтогаз обнародовал годовой тариф на газ для населения Видео
22:58
Кравчук сделал заявление о новых переговорах и перемирию на Донбассе Видео
22:27
На белТВ показали видео допроса задержанных по делу о покушении на Лукашенко Видео
22:26
Необыкновенная челка, которая сделает ваш образ модным весной и летом Видео
22:15
В Германии неожиданно поддержали РФ и выступили против новых санкций Видео
22:14
Сергей Нейчев покинул финал шоу Голос 2021 после первого раунда Видео
21:43
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:34
Названа главная опасность ранней клубники для организма Видео
21:27
В Госдуме напомнили о словах Путина и разразились угрозой Видео
21:26
Луческу в шампанском и в воздухе: как Динамо праздновало чемпионство Видео
Реклама
21:21
Врач разгромила "мантру" насчет COVID-19 в Украине Видео
20:55
Голос країни: самые громкие скандалы на музыкальном шоу страны Видео
20:46
Capcom рассказала о главных злодеях и локациях Resident Evil Village
20:45
В Украине цены на продукты кардинально изменятся Видео
20:31
В Погранслужбе предупредили об угрозе высадки десанта РФ в Мариуполе Видео
19:58
В моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и лето Фото Видео
19:47
Android получил важную функцию, ускоряющую работу приложений
19:43
Синоптики прогнозируют рекордную жару и засуху летом Видео
19:40
В Польше рассказали, что остановит Россию от военной атаки на Украину Видео
19:10
Стало известно, где в Украине запретят празднование Пасхи Видео
18:50
Динамо – Ингулец 5:0, Луческу лишил Шахтер чемпионства впервые за 5 сезонов Видео
18:32
У Лаврова опустились до цитат про дураков в ответ на высылку дипломатов Видео
18:24
Sony поделилась новыми кадрами из будущего эксклюзива PS5 – Returnal Фото Видео
18:11
В Украине обновили карантинные зоны: кто остался в красной Видео
17:52
Расстрел мужчины в Днепре: стали известны новые подробности о жертве Видео
17:36
Компания Konami странным образом тизерит что-то по Metal Gear Solid Видео
17:32
В России по указу Путина объявили о новом "статусе" США Видео
17:28
DZIDZIO назвал причину развода с известной певицей Видео
16:54
Украина осталась без новой партии вакцины от COVID-19: Ляшко назвал причину Видео
16:34
Стало известно об аресте в Чехии лиц, которые могли воевать за "ЛДНР"
Реклама
16:30
Земан "слил" сведения о смертельном взрыве: в Сенате Чехии назвали последствия Видео
16:26
В Сети появился финальный билд отменённой игры про "Капитана Блада" Видео
16:24
Четыре трупа нашли в колодце в Одесской области: что известно о жертвах
16:17
Еще одна область выходит из красной зоны карантина Видео
15:58
Лавров выдвинул новое обвинение США и пригрозил ответкой за санкции Видео
15:48
Появились жуткие детали гибели подводной лодки ВМС Индонезии Видео
15:42
В двух областях Украины будет снег – синоптик Видео
15:23
В Турции допустили ответный удар Анкары после заявления Байдена Видео
15:21
Годовой тариф на газ: украинцы узнали новые цены Видео
15:18
В Activision поделились планами по развитию серии Call of Duty Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять