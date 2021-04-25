Украинцы "забили" на карантин: врач назвала три причины

Карантин в Украине могут продлить / УНИАН

Общенациональный карантин в Украине пока что продлен до 30 июня. В ряде регионов, которые попали в "красную зону", действуют более суровые правила. Но тем не менее украинцы достаточно легкомысленно относятся к введенным ограничениям. Терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова считает, что на это есть несколько причин.

"Во-первых, срабатывает низкое доверие к власти. Если сравнить доверие населения к власти в Великобритании, Германии, Швеции и в Украине, то разница очевидна", - сказала Амосова во время чата на Главреде.

Во-вторых, отсутствует надлежащая информационная кампания. Ее следовало бы проводить не чиновникам, а авторитетным и известным врачам, которые работают с больными коронавирусом.

Читайте также"Смертельная жатва": врач раскрыла реальную ситуацию с COVID-19 в Украине"А их (врачей, - ред.) не слишком выпускают на экраны. Наверное, чтобы не потерять электоральную поддержку, власть не показывает переполненные пациентами отделения и трупы, как это показывали в других странах", - отметила медик.

В-третьих, в других странах сработал страх серьезных штрафов за нарушение карантина. Что касается Украины, то в стране "жестко не требовали соблюдать карантин, потому что это также не добавляет власти рейтингов", считает Амосова.

Как свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой Рейтинг, в Украине увеличилось число граждан, которые поддерживают введение жесткого карантина. В течение месяца сторонников локдауна стало больше на 9%.

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