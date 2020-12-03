Украине грозит 40 тысяч заболевших COVID-19 в сутки: эксперт назвал сроки

В Украине могут ввести локдаун / УНИАН

Глава Центра экономики здравоохранения KSE, бывший замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк оценил вероятность введения локдауна в Украине.

Как подчеркнул он в ходе еженедельной презентации исследований KSE, трансляция которой проходила в Facebook Киевской школы экономики, Украине для изменения ситуации с распространением COVID-19 следует немедленно ввести полный локдаун сроком на месяц.

"Мы считаем, что Украине нужно ввести на ограниченное время полный локдаун сроком на один месяц. Это нужно сделать немедленно и завершить его через месяц", - сказал он.

Эксперт считает, что через месяц можно начать возврат к модели адаптивного карантина в регионах.

"В январе можно будет вернуться к относительно нормальной работе и жизни, без того, чтобы всех держать в напряжении", - сказал он.

Ковтонюк считает: "Вернуться к "оранжевому" уровню ограничений фактически означает ничего не делать, так как в "оранжевой" зоне серьезных ограничений как таковых нет, кроме ношения масок".

По его словам, это означает, что кривая заболеваемости резко пойдет вверх, и достаточно быстро в январе может быть достигнут показатель в 20 тыс. заболевавших, затем - 30 тыс. В феврале это может быть 40 тыс. Это цифры, которые означают, что система больниц в Украине просто остановится.

Ковтонюк также добавил, что введение карантина на новогодние праздники создаст риски того, что "мы можем просто до этого момента не дойти, а уже к 4 января система больниц может достичь критичной нагрузки".

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Ранее глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил о том, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дня, поэтому жесткий локдаун надо будет вводить минимум на три недели. Он отметил, что система здравоохранения Украины пока может выдержать до 30 тысяч новых больных.

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