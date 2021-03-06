Украине грозит "катастрофа" с COVID-19, локдаун неизбежен – эксперт

В Украине прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом / Reuters

В западных регионах Украины складывается катастрофическая ситуация с эпидемией коронавируса, заявил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

В частности, в Ивано-Франковске разворачивают дополнительные мощности, кровати с пациентами в коридорах, и пока не видно, чтобы ситуация стабилизировалась, рассказал он Апострофу.

Эксперт не исключает, что новая волна коронавируса распространится и на другие регионы страны, что спровоцирует серьезное ухудшение эпидемиологической ситуации.

"Я думаю, что за полторы недели у нас будет такая ситуация, что те пиковые показатели ноября 2020 года нам покажутся цветочками", – говорит врач.

По его мнению, введение локдауна является единственным вариантом, как в Украине улучшить ситуацию с коронавирусом.

"Я думаю, что локдауна не избежать. Мне бы хотелось, чтобы мои прогнозы были ошибочными, потому что уже хочется возвращения к нормальной жизни. Но судя по тому, что происходит в западных регионах Украины, то вряд ли мы сможем улучшить ситуацию по-другому", – резюмировал Лапий.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине уже началась третья волна коронавируса.

Федор Лапий: кандидат медицинских наук, доцент. Был секретарем Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. С 2014 года - эксперт консультативно-экспертной группы Вакцины и иммунобиологические препараты Государственного экспертного центра МЗ Украины, член Центральной группы оперативного реагирования при МОЗ Украины. Автор более 40 печатных работ, соавтор учебных пособий. Член Европейского общества по детским инфекционным болезням (ESPID).

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