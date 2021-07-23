Украине грозит много смертей от Дельта-штамма COVID-19: врач назвал причину

Государство не обеспечило охват вакцинацией именно групп риска. Поэтому можно предположить, что у нас ситуация будет развиваться по сценарию РФ и даже хуже.
Индийский штамм коронавируса, известный как Дельта, уже выявили в Украине, что грозит стране новой волной COVID-19. Причем в Украине ситуация будет развиваться по российскому сценарию или даже хуже, потому что у нас очень низкий охват населения вакцинацией. Такой прогноз озвучил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.
Медик отметил, что нужно обратить внимание на опыт других стран, в частности, Великобритании и России, передает Obozrevаtel.
"И там, и там мы видим значительный подъем заболеваемости. Более того, по уровню заболеваемости там отмечаются пики. Но в РФ также отмечаются пики по госпитализации тяжелых форм COVID-19 и пики по летальным случаям, а в Великобритании, напротив, при высоком уровне заболеваемости единичные случаи госпитализации и смертности. Потому что государство взяло на себя обязательство и вакцинировало в первую очередь все группы риска", - рассказал Александрин.
По его словам, в Великобритании болеют преимущественно невакцинированные слои населения – дети и молодежь.
"Охват вакцинацией в нашей стране составляет всего 3,5%, а группы риска - еще меньше. Например, из группы людей в возрасте 80+ вакцинировано всего 2%. Это значит, что государство не обеспечило охват вакцинацией именно групп риска. Поэтому можно предположить, что у нас ситуация будет развиваться по сценарию РФ и даже хуже, потому что у нас охват намного меньше, чем в той же РФ, который составляет 12%", - считает эпидемиолог.
Александрин добавил, что вакцина от коронавируса уже доказала свою эффективность от 60% и выше. Она минимизирует риск заболевания, но самое главное – вакцина облегчает течение болезни.
"Даже если люди инфицировались, будучи вакцинированными, это минимизирует среднее и тяжелое течение COVID-19, а также на 99% минимизирует летальные случаи. Поэтому я призываю всех вакцинироваться и не откладывать это на потом", - резюмировал медик.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро пятницы, 23 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 763 жителей страны. Были госпитализированы 446 человека; летальных случаев - 21, выздоровели - 639 человек.
- В Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования. Диагностировали мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.
- В Киеве не будут ужесточать карантин. Сейчас украинская столица готовится к третьей волне коронавируса, которая, по прогнозам, припадет на конец августа.
- С 22 июля все желающие жители столицы могут привиться от коронавируса вакциной Spikevax американской компании Moderna в Центре вакцинации против COVID-19 в МВЦ на проспекте Броварском, 15.
- В соседней России зафиксировали случаи заражения опасным штаммом коронавируса Гамма бразильского происхождения. Этот вариант COVID-19, как и штамм Дельта, является более заразным, чем остальные.