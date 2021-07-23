Украине грозит много смертей от Дельта-штамма COVID-19: врач назвал причину

Украину ждет значительный подъем заболеваемости коронавирусом / Фото Reuters

Индийский штамм коронавируса, известный как Дельта, уже выявили в Украине, что грозит стране новой волной COVID-19. Причем в Украине ситуация будет развиваться по российскому сценарию или даже хуже, потому что у нас очень низкий охват населения вакцинацией. Такой прогноз озвучил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

Медик отметил, что нужно обратить внимание на опыт других стран, в частности, Великобритании и России, передает Obozrevаtel.

"И там, и там мы видим значительный подъем заболеваемости. Более того, по уровню заболеваемости там отмечаются пики. Но в РФ также отмечаются пики по госпитализации тяжелых форм COVID-19 и пики по летальным случаям, а в Великобритании, напротив, при высоком уровне заболеваемости единичные случаи госпитализации и смертности. Потому что государство взяло на себя обязательство и вакцинировало в первую очередь все группы риска", - рассказал Александрин.

По его словам, в Великобритании болеют преимущественно невакцинированные слои населения – дети и молодежь.

"Охват вакцинацией в нашей стране составляет всего 3,5%, а группы риска - еще меньше. Например, из группы людей в возрасте 80+ вакцинировано всего 2%. Это значит, что государство не обеспечило охват вакцинацией именно групп риска. Поэтому можно предположить, что у нас ситуация будет развиваться по сценарию РФ и даже хуже, потому что у нас охват намного меньше, чем в той же РФ, который составляет 12%", - считает эпидемиолог.

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Александрин добавил, что вакцина от коронавируса уже доказала свою эффективность от 60% и выше. Она минимизирует риск заболевания, но самое главное – вакцина облегчает течение болезни.

"Даже если люди инфицировались, будучи вакцинированными, это минимизирует среднее и тяжелое течение COVID-19, а также на 99% минимизирует летальные случаи. Поэтому я призываю всех вакцинироваться и не откладывать это на потом", - резюмировал медик.

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