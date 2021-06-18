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Украине грозит новая волна COVID-19: врачи рассказали, откуда и когда "завезут" новый опасный штамм

18 июня 2021, 09:21

Штамм Дельта активно циркулирует в РФ, Великобритании и Португалии. Он также известен как измененный "индийский". Украина должна быть готова к новым вызовам.

коронавирус
Штамм Дельта в полтора раза заразнее и в полтора-два раза агрессивнее / Reuters

В Украину из России может попасть новый штамм коронавируса, известный как Дельта. Врачи прогнозируют, что это произойдет достаточно скоро и спровоцирует новую волну заражений COVID-19 в стране.

Штамм Дельта активно циркулирует в РФ, Великобритании и Португалии. Он также известен как измененный "индийский". Этот штамм COVID-19 в полтора раза заразнее и в полтора-два раза агрессивнее, поэтому увеличивает шансы попасть в больницу и в реанимацию, передает ТСН.

В России наибольшее количество больных новым штаммом коронавируса обнаружили в Москве и Санкт-Петербурге. По неофициальным данным, количество новых случаев в столице РФ за последнюю неделю удвоилось.

"Я действительно не знаю, как подтверждали в России, что этот новый штамм. Но если он существует, конечно у нас есть риск, что будет занесение и в Украину. Эта страна расположена достаточно близко к нам, гораздо ближе, чем Индия, поэтому риски получить тот или иной новый штамм, конечно же, существуют", — считает епидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий согласен, что штамм Дельта с легкостью может попасть в Украину. По его прогнозам, это произойдет уже через две-три недели.

"Я думаю, что однозначно новый штамм нам грозит, учитывая то, как сейчас люди пересекают границу, потому что измерения температуры — это очень условная вещь. На этот раз мы можем получить наоборот — начало волны с Востока Украины, поскольку все предыдущие начинались с Запада", — считает медик.

При этом российская вакцина Спутник V не смогла защитить РФ от нового штамма коронавируса. Кроме того, в России вакцинировано максимум 10% населения, поэтому нет желаемого эффекта.

"Мы должны ожидать и быть готовыми к возможному ввозу и распространению этих штаммов на территории Украины. Вот тогда и ориентировочно начнется новая волна коронавируса", — отметил главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко.

Коронавирус в Украине и мире - о чем ранее писал Главред

Штамм COVID-19 Дельта, впервые обнаруженный в Индии, зафиксировали в 74 странах. Этот вариант коронавируса продолжает быстро распространяться, а эксперты опасаются, что он может стать доминирующим во всем мире.

В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали "Лямбда". Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.

Кабмин в связи с переходом всей страны в зеленую зону карантина отменил требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, возвращающиеся из-за границы, и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине.

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