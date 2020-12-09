Украине грозит продление карантина: СМИ назвали сроки

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В среду, 9 декабря, Кабмин во время заседания может продлить карантин в Украине 2020 для борьбы с распространением коронавируса.

Карантинные ограничения могут продлить до конца зимы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

Собеседник добавил, что продление общего карантина ожидается до конца февраля.

"Ожидается, что будет продление общего карантина до конца февраля…", – заявил источник.

Коронавирус в Украине и карантин 2020

Напомним, карантин из-за коронавируса в Украине ввели с 11 марта. Сначала карантинные ограничение были строгими, а позже их смягчали.

В октябре Кабмин решил, что карантин должен действовать до конца текущего года.

Позже в нашей стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация, и власти решили ужесточить карантинные меры.

Правительство 9 декабря должно объявить дату начала жесткого карантина – локдауна. СМИ узнали, что локдаун в Украине могут ввести с 8 по 25 января 2021 года.