Украине нужен локдаун: Рубан объяснил неизбежность ужесточения карантина

В Украине предложили ужесточить карантин / УНИАН

В ближайшее время в Украине необходимо ввести локдаун для борьбы с распространением COVID-19, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, карантин выходного дня не дал эффективного результата.

Он считает, что решение о жестком карантине должно быть принято по всей стране.

"Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", - сказал Рубан.

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Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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