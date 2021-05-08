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Украине предрекли индийский сценарий с коронавирусом

8 мая 2021, 19:51
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Александрин назвал единственный шанс украинцев спастись от болезни.

Индия,жертвы коронавируса
Коронавирус атакует Индию / Reuters

Врач Андрей Александрин считает, что Украина повторяет индийский сценарий по эпидемии коронавируса.

По словам эпидемиолога, чтобы не допустить катастрофы, нужна вакцинация.

"Дело в том, что мы повторяем индийский сценарий. Украина доказала, что у наших властей, как национального уровня, так и местных, нет желания внедрять программы инфекционной безопасности. Поэтому единственный для нас шанс – это действительно большой охват вакцинопрофилактики. Но вакцины нет… И поскольку у нас физически не хватает вакцины, правительство растягивает процесс", — сказал он.

Александрин также напомнил о заявлениях по разработке украинской вакцины.

"Когда весной 2020 года началась шумиха, США, Германия, Израиль начали вкладывать деньги в разработку вакцины, Украина, по словам президента, изобретала свою вакцину. Но где она – ее до сих пор никто найти не может. Потому что все нужно делать вовремя", — заявил врач, передает Украина 24.

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Отметим, Индия бьет мировые рекорды по темпам распространения коронавируса, там распространяется новый штамм. За одни сутки было зафиксировано 412 тысяч новых случаев.

Кроме того, по официальным данным там за сутки зарегистрировали 4187 смертей.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • С 6 мая красную зону карантина в Украине покинут три области - Черниговская, Хмельницкая и Харьковская.
  • Врач-эпидемиолог сделал неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости, тяжелого течения COVID-19 и смертности.
  • Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.

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