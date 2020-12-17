Украине "светит" только 2 млн доз вакцины от коронавируса - Bloomberg

Украина рискует получить вакцину от COVID-19 не ранее 2022 года.
Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек.
В соответствии с договоренностями, которые достигнуты с крупнейшими производителями вакцин, Украина сможет вакцинировать лишь 5% от всего населения, пишет Bloomberg.
В материале подчеркивается, что вакцина будет распределяться неравномерно и может получиться так, что богатые страны зарезервируют за собой тройное количество доз, а бедные не получат ничего.
Среди причин неравномерного получения странами вакцин приводятся и сложности в ее транспортировке.
Для сравнения, Россия планирует вакцинировать 55% населения, а это почти 80 млн человек. В то же время Канада имеет подписанных контрактов на 154 млн человек, что в 4 раза превышает необходимое количество для иммунизации всего населения.
Обратим внимание, что по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
- Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.