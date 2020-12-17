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Украине "светит" только 2 млн доз вакцины от коронавируса - Bloomberg

17 декабря 2020, 17:16
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Украина рискует получить вакцину от COVID-19 не ранее 2022 года.

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Украина может получить лишь 2,1 млн доз вакцин от COVID-19 / Reuters

Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек.

В соответствии с договоренностями, которые достигнуты с крупнейшими производителями вакцин, Украина сможет вакцинировать лишь 5% от всего населения, пишет Bloomberg.

В материале подчеркивается, что вакцина будет распределяться неравномерно и может получиться так, что богатые страны зарезервируют за собой тройное количество доз, а бедные не получат ничего.

Среди причин неравномерного получения странами вакцин приводятся и сложности в ее транспортировке.

Для сравнения, Россия планирует вакцинировать 55% населения, а это почти 80 млн человек. В то же время Канада имеет подписанных контрактов на 154 млн человек, что в 4 раза превышает необходимое количество для иммунизации всего населения.

/ bloomberg.com

Обратим внимание, что по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

/ eiu.com

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Вакцина от коронавируса для Украины:

  • 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
  • Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
  • Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
  • В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
  • 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
  • Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.
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