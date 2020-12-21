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Украине "светит" вакцина РФ: что известно о поставках прививок от COVID-19

21 декабря 2020, 13:41

Через систему Covax Украине могут поставить три вакцины.

вакцина,вакцинация
Стало известно, какие вакцины могут поставить в Украину / Reuters

Украина договорилась о поставках вакцины от коронавируса в рамках гуманитарной программы Covax.

По информации Bloomberg, через Covax Украине могут поставить вакцины компаний AstraZeneka, Sanofi и UBI group.

Известно, что у вакцины AstraZeneka обнаружились побочные эффекты (сообщалось о летальных случаях), ее эффективность около 70%, поэтому британцы начинают сотрудничать с российскими производителями для повышения эффективности своей вакцины.

Для того, чтобы поднять эффективность британской вакцины до уровня российской, первый укол испытуемым будут делать инъекцией с аденовирусом шимпанзе от AstraZeneca, второй укол - с аденовирусом человека от Спутника V.

В свою очередь британо-французская вакцина Sanofi и GSK вакцина разработана на основе вирусных белков, в их основе - искусственно созданные вирусы, выращенные внутри клеток насекомых. Конструкция препарата та же, что и у уже применяемой вакцины от гриппа Flublok.

Испытания на мышах показали эффективность вакцины, испытания на людях - недостаточную эффективность, поэтому вакцина дорабатывается. У возрастной группы старше 49 лет был зафиксирован низкий иммунный ответ. Предположительно - из-за недостаточной концентрации антигена.

Читайте такжеСтало известно, как Украина планирует получить вакцину от COVID-19 из ЕСАмерикано-китайская вакцина UBI/UBIA Group и Covaxx – это препарат на синтетической пептидной платформе, направленный на активацию B-лимфоцитов и Т-лимфоцитов. Сейчас вакцину исследуют на мышах. Завершить испытания, в том числе на людях, хотят 31 августа 2021 года.

/ Bloomberg

Исходя из заявлений украинских властей о том, что старт поставок вакцины в рамках Covax намечен на март-апрель 2021 года, можно предположить, что под этот срок подходит лишь британская AstroZeneka, которую сейчас пытаются смешать с российской вакциной, пишет Strana.ua.

"Есть вероятность, что украинцам весь 2021 год будут поставлять в основном британский препарат, который пока показывает эффективность куда ниже, чем Pfizer, Moderna или российская вакцина. И то эти поставки начнутся только в случае, если AstroZeneka решит проблемы со своими препаратам и закончит наконец-то третий этап испытаний", - резюмирует издание.

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Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.

В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

Вакцина от коронавируса для Украины:

  • 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
  • Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
  • Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
  • В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
  • 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
  • Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.
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