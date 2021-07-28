Украинские ученые обнародовали печальный прогноз по пандемии коронавируса

НАНУ обнародовала прогноз по коронавирусу / Daniel Foster / flickr.com/

Национальная академия наук спрогнозировала развитие эпидемии COVID-19 в Украине на с 28 июля по 10 августа, сообщает пресс-служба академии в среду, 28 июля.

В течение последних двух недель в Украине растет заболеваемость. При этом темпы распространения инфекции пока умеренные, однако риски значительного ускорения роста остаются высокими из-за Дельта-штамма COVID-19.

"Ситуация в Европе остается напряженной. Почти во всех европейских странах заболеваемость или быстро растет или уже находится на высоком уровне. В течение последней недели продолжила расти доля штамма Дельта в секвенированных образцах стран Европейского Союза. В некоторых из них доля этого штамма за последнюю неделю впервые превысила 50% - во Франции, Бельгии, Италии, Греции, Нидерландах, Дании, Чехии, Словакии, Швеции, Словении, Австрии, Исландии", - сказано в сообщении.

Согласно прогнозу НАН, в ближайшие две недели среднее количество новых заражений в Украине увеличится с 581 в сутки до 638 ​​в течение недели 28 июля - 3 августа и 735 в течение недели 4-10 августа.

Читайте такжеВ группе риска: ученые составили портрет потенциальной жертвы коронавируса

Реклама

При этом среднее репродуктивное число R (количество случаев заражения одним человеком других) в Украине составляет сейчас 1,07 и имеет нейтральную тенденцию, в Киеве - 1,05.

Штамм Дельта в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее стало известно, что вслед за Киевом, индийский коронавирус Дельта добрался и до Львовской области. Состояние больных – с положительной динамикой.

Напомним, что дважды вакцинированы люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного штаммом "Дельта".