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Украинские ученые признались в непредсказуемости COVID-19

1 февраля 2021, 21:18
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В Национальной академии наук сделали прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине в ближайшем будущем. На западе страны - увеличение количества случаев.

коронавирус
Ученые дали прогноз по коронавирусу в Украине / Фото Reuters

На прошлой неделе ускорилось снижение суточного прироста коронавируса и летальных исходов. К таким выводам пришла рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в понедельник, 1 февраля, в пресс-службе Нацакадемии наук Украины.

При этом в некоторых областях, особенно в западных, наоборот фиксируют рост суточного количества больных, как в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой и Черновицкой.

"Рост может быть вызван пренебрежением карантинными ограничениями в курортных и горнолыжных регионах, а может быть вызван появлением новых мутаций вируса и благоприятными погодными условиями. В любом случае динамика в перечисленных регионах вызывает беспокойство", - пояснили исследователи.

В то же время количество новых госпитализаций стабилизировалась, за исключением Ивано-Франковской и Закарпатской, где существенно возросла.

Специалисты обращают внимание на увеличение количества летальности среди новых выявленных случаев и новых госпитализаций. И отмечают, что динамика смертности претерпевает значительные ретроспективные изменения.

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"Задержки обнародования новых выражений минимальны и новые обнародованы данные в целом соответствуют количеству новых выражений на дату тестирования. Однако, задержки обнародования летальных случаев довольно значительные, около 20% новых летальных случаев произошли больше месяца назад", - пояснили в НАН.

Опираясь на анализ, специалисты говорят, что в целом ситуация развивается ожидаемо, но дальнейшее развитие становится менее предсказуемым из-за сильной неоднородности в регионах.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • С 25 января в Украине перестали действовать усиленные карантинные ограничения - вся страна перешла в "оранжевую" зону карантина. В частности, вновь запрещено проводить массовые (культурные, в том числе концерты, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия с участием более 20 человек.
  • Также под запретом прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
  • Заведения общественного питания не работают с 23:00 и до 07:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов. Временные ограничения не касаются адресной доставки заказов и заказов с собой.

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