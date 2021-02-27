Украинские врачи перечислили особенности вакцины AstraZeneca

Вакцина Sinovac / GettyImages

Вакцина от опасного коронавируса индийского производства CoviShield, которую уже применяют в Украине, вызвала сомнения у некоторых медиков в Винницкой области. В регион уже доставили 17,8 тысячи доз препарата и начали делать прививки.

Специалисты рассказывают, что имеют вопросы относительно качества и действенности данной вакцины, выпущенной в Индии по лицензии британской компании AstraZeneca, пишут местные СМИ.

При этом руководитель управления медицинской помощи населению департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко утверждает, что вакцинами AstraZeneca от различных заболеваний (столбняка, дифтерии, гемофильной инфекции) область уже много лет успешно пользуется.

Она рассказала, что вакцинироваться от COVID-19 рекомендуется людям, у которых:

прошло 6 месяцев от подтвержденного заболевания,

нет контакта с больным коронавирусом,

нет температуры и других признаков вируса,

не было реакций на другие прививки.

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Первой в Виннице дозу получила семейный врач Людмила Бойко, а затем уколы с антителами получили медсестры и врачи мобильных бригад. Все они находятся под наблюдением.

Вакцинация от коронавируса в Украине: