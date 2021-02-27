Украинские врачи перечислили особенности вакцины AstraZeneca

Специалисты рассказывают, что имеют вопросы относительно качества и действенности данной вакцины, выпущенной в Индии по лицензии компании AstraZeneca.
Вакцина от опасного коронавируса индийского производства CoviShield, которую уже применяют в Украине, вызвала сомнения у некоторых медиков в Винницкой области. В регион уже доставили 17,8 тысячи доз препарата и начали делать прививки.
Специалисты рассказывают, что имеют вопросы относительно качества и действенности данной вакцины, выпущенной в Индии по лицензии британской компании AstraZeneca, пишут местные СМИ.
При этом руководитель управления медицинской помощи населению департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко утверждает, что вакцинами AstraZeneca от различных заболеваний (столбняка, дифтерии, гемофильной инфекции) область уже много лет успешно пользуется.
Она рассказала, что вакцинироваться от COVID-19 рекомендуется людям, у которых:
- прошло 6 месяцев от подтвержденного заболевания,
- нет контакта с больным коронавирусом,
- нет температуры и других признаков вируса,
- не было реакций на другие прививки.
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Первой в Виннице дозу получила семейный врач Людмила Бойко, а затем уколы с антителами получили медсестры и врачи мобильных бригад. Все они находятся под наблюдением.
Вакцинация от коронавируса в Украине:
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.