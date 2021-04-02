Украину атаковали два новых штамма COVID-19: Степанов рассказал, в чем опасность

Новые штаммы инфицируют втрое больше людей / Фото Reuters

В двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.

Эти два штамма коронавируса являются более заразными и агрессивными. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 2 апреля.

По его словам, Украина регулярно направляет за границу образцы клинического материала больных COVID-19 для выявления мутаций коронавируса. Во время последних исследований в дополнение к британскому, который зафиксировали еще раньше, был обнаружен и южноафриканский штамм коронавируса.

"Отличие этого штамма в том, что он более агрессивен, уменьшает до 1-3 дней инкубационный период, более заразен, им инфицируется втрое больше людей, чем предыдущим штаммом этого вируса, он поражает более молодое население", — пояснил Степанов.

Министр призвал украинцев соблюдать масочный режим, максимально избегать массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком. Он также отметил, что благодаря соблюдению строгого карантина на Западе Украины, где был всплеск больных коронавирусом, уже удалось стабилизировать ситуацию. В частности, речь идет об Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

"На сегодня показатели заполняемости коек с кислородом меньше или около 50%. И ситуация ежедневно улучшается", — добавил Степанов.

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