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Украину атаковали два новых штамма COVID-19: Степанов рассказал, в чем опасность

2 апреля 2021, 10:53
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"Южноафриканский" и "британский" штаммы коронавируса более агрессивны и заразны.

коронавирус
Новые штаммы инфицируют втрое больше людей / Фото Reuters

В двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.

Эти два штамма коронавируса являются более заразными и агрессивными. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 2 апреля.

По его словам, Украина регулярно направляет за границу образцы клинического материала больных COVID-19 для выявления мутаций коронавируса. Во время последних исследований в дополнение к британскому, который зафиксировали еще раньше, был обнаружен и южноафриканский штамм коронавируса.

"Отличие этого штамма в том, что он более агрессивен, уменьшает до 1-3 дней инкубационный период, более заразен, им инфицируется втрое больше людей, чем предыдущим штаммом этого вируса, он поражает более молодое население", — пояснил Степанов.

Министр призвал украинцев соблюдать масочный режим, максимально избегать массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком. Он также отметил, что благодаря соблюдению строгого карантина на Западе Украины, где был всплеск больных коронавирусом, уже удалось стабилизировать ситуацию. В частности, речь идет об Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

"На сегодня показатели заполняемости коек с кислородом меньше или около 50%. И ситуация ежедневно улучшается", — добавил Степанов.

Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Коронавирус установил два новых антирекорда. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 19 893 жителей страны - это самое большое число диагнозов с начала эпидемии. Госпитализированы 5 040 человек; летальных случаев - 433 (наибольшее число жертв с начала эпидемии); выздоровели - 10 287 человек.
  • Мэр столицы Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
  • Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение комендантского часа, как меры ужесточения локдауна в Украине, не обсуждается.
  • Эпидемиолог Владимир Курпита назвал оптимальный срок локдауна в Украине.
  • Кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Александр Линчевский объяснил, есть ли смысл в зонах карантина и что Украина делает не так.

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