Украину атаковали тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19 – Голубовская

В начале пандемии COVID-19 никто не мог представить, что ждет Украину через год, подчеркнула Ольга Голубовская.
На сегодняшний день в Украине у пациентов, госпитализированных с COVID-19, в основном доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания, заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.
Как написала она на своей странице в социальной сети Facebook, еще год назад ситуация в Украине с заболеваемостью коронавирусом была совсем другая.
"Да уж ... год прошел... тяжелые формы тогда не доминировали, мы госпитализировали практически всех, включая тех, кто сейчас не подлежит госпитализации…сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные", - отметила Голубовская.
Она добавила, что в начале пандемии COVID-19 никто не мог представить, что ждет Украину через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс в системе здравоохранения.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине с начала пандемии от COVID-19 умерли более 30 тыс. человек.
- За прошедшие сутки в Украине было выявлено 7 тыс. 893 новых больных COVID-19, среди которых 413 детей и 161 медработник.
- Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 3 тыс. 026 человек, умерли 157 человек, 1 тыс. 272 пациента выписаны из больницы, выздоровели 2 тыс. 993 человек; было проведено тестирований - 34 тыс. 129.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели - 1 млн 260 тыс. 842 человека, умерли 30 тыс. 098 человек, проведено ПЦР-тестов - 7 млн 681 тыс. 388.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
Ольга Голубовская
Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.