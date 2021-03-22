Украину атаковали тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19 – Голубовская

В Украине критическая ситуация с коронавирусом, заявила известній врач / Фото Reuters

На сегодняшний день в Украине у пациентов, госпитализированных с COVID-19, в основном доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания, заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Как написала она на своей странице в социальной сети Facebook, еще год назад ситуация в Украине с заболеваемостью коронавирусом была совсем другая.

"Да уж ... год прошел... тяжелые формы тогда не доминировали, мы госпитализировали практически всех, включая тех, кто сейчас не подлежит госпитализации…сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные", - отметила Голубовская.

Она добавила, что в начале пандемии COVID-19 никто не мог представить, что ждет Украину через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс в системе здравоохранения.

Читайте такжеВ Николаеве вводят локдаун из-за коллапса с заболеваемостью COVID-19

Коронавирус в Украине:

В Украине с начала пандемии от COVID-19 умерли более 30 тыс. человек.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 7 тыс. 893 новых больных COVID-19, среди которых 413 детей и 161 медработник.

Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 3 тыс. 026 человек, умерли 157 человек, 1 тыс. 272 ​​пациента выписаны из больницы, выздоровели 2 тыс. 993 человек; было проведено тестирований - 34 тыс. 129.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели - 1 млн 260 тыс. 842 человека, умерли 30 тыс. 098 человек, проведено ПЦР-тестов - 7 млн ​​681 тыс. 388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.