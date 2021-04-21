Украину накроет новая и опасная волна коронавируса - Радуцкий

По словам Радуцкого, новая волна коронавируса в Украине может быть нелегкой.
Народный депутат от Слуги народа и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что после майских праздников количество COVID-больных в Украине увеличится.
По его словам, осенью в Украине ожидается четвертая волна эпидемии коронавируса.
"На сегодняшний день, по мнению уважаемого профессора Виноград (советник главы Минздрава Наталья Виноград - ред.), мы можем получить снова взрыв заболеваемости после майских праздников. Это и Пасха, и поминальные дни. Но вообще по логике именно четвертая волна может быть осенью", - отметил депутат, передает Украина 24.
Также Радуцкий озвучил самую большую проблему четвертой волны.
"Мы еще и очень много имеем других вирусных заболеваний - таких, как грипп, ОРВИ. Если оно будет сочетаться, будет больше заболевших и более тяжелое течение болезни", - отметил нардеп.
Также Радуцкий рассказал о новых штаммах коронавируса.
"Сегодня в мире, к сожалению, зафиксирован новый так называемый индийский вирус, который имеет в своем составе уже две соединенные мутации. И есть уже 34 случая еще одного нового штамма, кажется, он имеет техническое название 484-й. Это также говорит о том, что четвертая волна может быть нелегкой", - добавил Радуцкий.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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