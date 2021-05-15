Украину накроет новая волна COVID-19: в Минздраве назвали главную опасность

Украину ждет новая волна коронавируса, заявил Виктор Ляшко / Фото Reuters

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко оценил вероятность новой волны коронавируса в Украине.

По его словам, в Минздраве ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период, сообщает РБК-Украина.

Заместитель главы Минздрава пояснил, что именно на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Подъем заболеваемости совпадает во времени с сезоном гриппа и гриппоподобных заболеваний. В Украине так складывается, что октябрь-ноябрь идет первый рост, февраль-март-второй", - говорит главный санврач.

По его словам, в 2021 году вспышки коронавируса в Украине полностью совпали с сезонами гриппа.

Ляшко также добавил, что в Украине новая волна может возникнуть и раньше, если будут происходить и активно распространяться новые мутации коронавируса.

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Коронавирус в Украине: