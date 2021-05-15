Украину накроет новая волна COVID-19: в Минздраве назвали главную опасность

В Украине новая волна коронавируса может возникнуть раньше срока, не исключил Виктор Ляшко.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко оценил вероятность новой волны коронавируса в Украине.
По его словам, в Минздраве ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период, сообщает РБК-Украина.
Заместитель главы Минздрава пояснил, что именно на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.
"Подъем заболеваемости совпадает во времени с сезоном гриппа и гриппоподобных заболеваний. В Украине так складывается, что октябрь-ноябрь идет первый рост, февраль-март-второй", - говорит главный санврач.
По его словам, в 2021 году вспышки коронавируса в Украине полностью совпали с сезонами гриппа.
Ляшко также добавил, что в Украине новая волна может возникнуть и раньше, если будут происходить и активно распространяться новые мутации коронавируса.
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Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки в Украине было выявлено 6 тыс. 796 новых случаев инфицирования коронавирусом, в частности, заболели 347 детей и 233 медработника.
- Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 2 тыс. 197 человек, 2 тыс. 796 выписаны из больниц. 322 человека умерли, в то же время 17 тыс. 202 человека выздоровели. Сделано тестирований - 76 тыс. 496.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев 14 мая зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 150 тыс. 244 человека, 1 млн 849 тыс. 80 выздоровели, 47 тыс. 942 умерли.