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Украину накроет волна вирусов: Ляшко назвал причину жесткого карантина в январе

14 декабря 2020, 17:38
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Пиковый рост количества случаев заболевания Минздрав ожидает на конец января - начало февраля.

Киев,карантин
В Украине запланировано ужесточение карантина / УНИАН

Прогнозы по заполняемости больниц и загруженности службы скорой помощи легли в основу решения об ужесточении карантина с 8 января.

Как рассказал Интерфаксу-Украина заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, 8 января в качестве даты для введения карантина было предложено с учетом расчета прогноза, поскольку следующий пиковый рост количества случаев заболевания Минздрав ожидает на конец января - начало февраля.

"И этот рост совпадет с сезонным ростом количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний", - уточнил Ляшко.

Он подчеркнул, что на сегодня в Украине среднее время на удвоение ежедневного количества новых случаев инфицирования составляет, в среднем, 40 дней.

"Когда мы говорим в целом по стране 40, то в некоторых областях этот показатель почти вдвое меньше, в частности, в Запорожской области - 22, Кировоградской - 24, Киевской - 25", - сказал он.

Читайте такжеУкраину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдаунаГлавный санврач сообщил о том, что стали открытыми все данные о наличии свободных коек в больницах, свободных коек с кислородом, количества госпитализированных и выписанных по каждой больнице.

"Поэтому сейчас видим совсем другой подход к заполнению данных больницами. Они стараются показывать достоверные данные, поскольку их недостоверные данные сразу можно перепроверить на месте", - пояснил он.

Замглавы Минздрава уточнил, что на сегодня число больных, которые лечатся стационарно, стабилизировалось в рамках 27-29 тысяч. По его словам, большой коэффициент обнаружения положительных случаев среди всех протестированных на COVID-19 "позволяет сделать вывод, что врачи не направляют должным образом на тестирование", поэтому Минздрав изменил подходы к тестированию и иначе регулирует работу пунктов тестирования.

Ляшко напомнил, что Минздрав внедрил быстрые тесты на антиген, что также уменьшило нагрузку на вирусологические лаборатории.

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"За последнюю неделю быстрыми тестами сделали 25 тыс. исследований, из них почти 2000 положительные", - добавил Ляшко.

Локдаун в Украине:

  • Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
  • Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
  • Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
  • развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
  • учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
  • Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
  • Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
  • Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
  • Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.
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