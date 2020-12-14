Украину накроет волна вирусов: Ляшко назвал причину жесткого карантина в январе

В Украине запланировано ужесточение карантина / УНИАН

Прогнозы по заполняемости больниц и загруженности службы скорой помощи легли в основу решения об ужесточении карантина с 8 января.

Как рассказал Интерфаксу-Украина заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, 8 января в качестве даты для введения карантина было предложено с учетом расчета прогноза, поскольку следующий пиковый рост количества случаев заболевания Минздрав ожидает на конец января - начало февраля.

"И этот рост совпадет с сезонным ростом количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний", - уточнил Ляшко.

Он подчеркнул, что на сегодня в Украине среднее время на удвоение ежедневного количества новых случаев инфицирования составляет, в среднем, 40 дней.

"Когда мы говорим в целом по стране 40, то в некоторых областях этот показатель почти вдвое меньше, в частности, в Запорожской области - 22, Кировоградской - 24, Киевской - 25", - сказал он.

Читайте такжеУкраину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдаунаГлавный санврач сообщил о том, что стали открытыми все данные о наличии свободных коек в больницах, свободных коек с кислородом, количества госпитализированных и выписанных по каждой больнице.

"Поэтому сейчас видим совсем другой подход к заполнению данных больницами. Они стараются показывать достоверные данные, поскольку их недостоверные данные сразу можно перепроверить на месте", - пояснил он.

Замглавы Минздрава уточнил, что на сегодня число больных, которые лечатся стационарно, стабилизировалось в рамках 27-29 тысяч. По его словам, большой коэффициент обнаружения положительных случаев среди всех протестированных на COVID-19 "позволяет сделать вывод, что врачи не направляют должным образом на тестирование", поэтому Минздрав изменил подходы к тестированию и иначе регулирует работу пунктов тестирования.

Ляшко напомнил, что Минздрав внедрил быстрые тесты на антиген, что также уменьшило нагрузку на вирусологические лаборатории.

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"За последнюю неделю быстрыми тестами сделали 25 тыс. исследований, из них почти 2000 положительные", - добавил Ляшко.

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