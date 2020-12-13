Украину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдауна

Жесткий карантин могут ввести раньше запланированного срока / УНИАН

В Украине не исключен сценарий досрочного введения локдауна из-за эпидемии коронавируса, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Как рассказал он в эфире канала Украина 24, жесткий карантин введут раньше запланированного срока, если число заболевших будет стремительно увеличиваться.

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакет, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции", — отметил представитель Кабмина.

По его словам, при достижении показателя в 32-35 тысяч заболевших в сутки будет идти речь о досрочном локдауне.

Читайте такжеЭто неконституционно: в Слуге народа взбунтовались против локдаунаВ то же время министр Кабмина обратил внимание на то, что кроме выявленных случаев коронавируса, есть еще вопросы относительно госпитализированных пациентов.

"Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч", - добавил Немчинов.

Локдаун в Украине: