Украину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдауна

Олег Немчинов обратил внимание на вопросы с госпитализацией пациентов с COVID-19.
В Украине не исключен сценарий досрочного введения локдауна из-за эпидемии коронавируса, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Как рассказал он в эфире канала Украина 24, жесткий карантин введут раньше запланированного срока, если число заболевших будет стремительно увеличиваться.
"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакет, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции", — отметил представитель Кабмина.
По его словам, при достижении показателя в 32-35 тысяч заболевших в сутки будет идти речь о досрочном локдауне.
Читайте такжеЭто неконституционно: в Слуге народа взбунтовались против локдаунаВ то же время министр Кабмина обратил внимание на то, что кроме выявленных случаев коронавируса, есть еще вопросы относительно госпитализированных пациентов.
"Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч", - добавил Немчинов.
Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.