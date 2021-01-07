Украину ждет новый удар COVID-19: экс-министр дала мрачный прогноз

В Украине прогнозируют новую вспышку коронавируса / Reuters

В Украине будет рост заболеваемости коронавирусом, вопрос только в сроках, заявила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, решение об ужесточении карантина принимается не только в контексте эпидемической ситуации, но и в контексте экономической ситуации в Украине.

"Если мы видим ситуацию, что во время праздников люди соблюдали дистанцию и не особо контактировали, то и сегодня, возможно, не будет такого роста. Рост ожидается традиционно в середине февраля, и также можно ожидать, что после праздников также будет рост", - прогнозирует эксперт.

Она считает, что вопрос в том, будет рост числа заболеваний уже сейчас или в феврале.

"Мы должны принимать во внимание возможности медицинской системы, а также финансовый компонент. Это комплексное решение. Вопрос сейчас больше в том, что решения должны придерживаться, потому что объявлять карантин, который граждане не будут соблюдать, а власть — контролировать, не имеет смысла", — добавила Скалецкая.

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