Украину ждет новый удар COVID-19: экс-министр дала мрачный прогноз

Зоряна Скалецкая напомнила о необходимости соблюдения дистанции и ограничении контактов.
В Украине будет рост заболеваемости коронавирусом, вопрос только в сроках, заявила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, решение об ужесточении карантина принимается не только в контексте эпидемической ситуации, но и в контексте экономической ситуации в Украине.
"Если мы видим ситуацию, что во время праздников люди соблюдали дистанцию и не особо контактировали, то и сегодня, возможно, не будет такого роста. Рост ожидается традиционно в середине февраля, и также можно ожидать, что после праздников также будет рост", - прогнозирует эксперт.
Она считает, что вопрос в том, будет рост числа заболеваний уже сейчас или в феврале.
"Мы должны принимать во внимание возможности медицинской системы, а также финансовый компонент. Это комплексное решение. Вопрос сейчас больше в том, что решения должны придерживаться, потому что объявлять карантин, который граждане не будут соблюдать, а власть — контролировать, не имеет смысла", — добавила Скалецкая.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 тыс. 997 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.
- Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 2 тыс. 567 человек; умерли 148 человек, выздоровели 11 тыс. 316 человек.
- За сутки было сделано 54 тыс. 438 тестов (в частности методом ПЦР - 37 тыс. 287, методом ИФА - 17 тыс. 151).
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 099 тыс. 493 человека; выздоровели - 773 тыс. 214 человек; умерли - 19 тыс. 505.
- Проведено ПЦР-тестирований - 5 млн 717 тыс. 403.
- За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.