Украину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 после Нового года

После Нового года, Украина может выйти на 20-25 тысяч новых инфицированных коронавирусом в день.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал главную проблему карантина выходного дня. По его словам ситуация с COVID-19 в Украине была бы более стабильной, если бы во время карантина выходного дня остановили общественный транспорт.
"Карантин выходного дня не решил вопрос, потому что не был остановлен общественный транспорт. Это мое личное мнение. Если бы остановили транспорт, то результат был бы лучше", – сказал Радуцкий в эфире политического ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.
Читайте такжеВ Раде рассказали, когда начнется массовая COVID-вакцинация в Украине
Радуцкий отметил, что в декабре Украина продержится в "коридоре" до 16-17 тысяч новых заболевших коронавирусом в сутки. А уже после Нового года, страна может выйти на 20-25 тысяч новых инфицированных каждый день.
"Эту цифру мы видим, поэтому мы говорим о 8 января, о "каникулах", – добавил он.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Правительство 9 декабря в связи с намерением предотвратить начало второй волны COVID-19 на территории Украины приняло решение о введении жесткого карантина в стране на период с 8 по 24 января.
- Кабмин продлил общенациональный карантин в Украине до 1 марта. До весны украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны.
- В министерстве инфраструктуры уточнили, что пассажирские перевозки во время усиленного январского карантина останавливать не будут. Водители смогут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что локдаун в Украине решили ввести после новогодних праздников, поскольку властям не удастся ограничить социальные контакты в данный период времени.