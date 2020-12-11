Украину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 после Нового года

Радуцкий озвучил прогноз заболеваемости COVID-19 в Украине / facebook.com/radutskyy

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал главную проблему карантина выходного дня. По его словам ситуация с COVID-19 в Украине была бы более стабильной, если бы во время карантина выходного дня остановили общественный транспорт.

"Карантин выходного дня не решил вопрос, потому что не был остановлен общественный транспорт. Это мое личное мнение. Если бы остановили транспорт, то результат был бы лучше", – сказал Радуцкий в эфире политического ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

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Радуцкий отметил, что в декабре Украина продержится в "коридоре" до 16-17 тысяч новых заболевших коронавирусом в сутки. А уже после Нового года, страна может выйти на 20-25 тысяч новых инфицированных каждый день.

"Эту цифру мы видим, поэтому мы говорим о 8 января, о "каникулах", – добавил он.

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