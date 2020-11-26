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Украину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения

26 ноября 2020, 15:10

Жесткий карантин в Украине предполагает ограничения на Новый год и Рождество.

карантин,маска
О тотальном карантине в Украине могут объявить 2 декабря / УНИАН

Правительство планирует введение жесткого карантина в Украине на две или на три недели. Причем ограничения будут распространяться на Новый год и Рождество. Причиной такого решения называют провал инициативы карантина выходного дня.

Как сообщает издание Сегодня со ссылкой на источник в Кабинете министров Украины, решение о конкретных сроках введения жесткого карантина на новогодние праздники станет известно 2 декабря.

В правительстве рассматривают два основных сценария – это карантин на 2 недели и противоэпидемиологические ограничения на 3 недели. Ограничения также будут действовать на Новый год и Рождество.

Решение принято по причине отсутствия результатов после введения карантина выходного дня.

Подчеркивается, что в рамках тотального карантина движение по стране будет ограничено. О введении дополнительных профилактических мер должен объявить глава правительства Денис Шмыгаль в следующую среду.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий

Карантин в Украине

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