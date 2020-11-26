Украину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения

Жесткий карантин в Украине предполагает ограничения на Новый год и Рождество.
Правительство планирует введение жесткого карантина в Украине на две или на три недели. Причем ограничения будут распространяться на Новый год и Рождество. Причиной такого решения называют провал инициативы карантина выходного дня.
Как сообщает издание Сегодня со ссылкой на источник в Кабинете министров Украины, решение о конкретных сроках введения жесткого карантина на новогодние праздники станет известно 2 декабря.
В правительстве рассматривают два основных сценария – это карантин на 2 недели и противоэпидемиологические ограничения на 3 недели. Ограничения также будут действовать на Новый год и Рождество.
Решение принято по причине отсутствия результатов после введения карантина выходного дня.
Подчеркивается, что в рамках тотального карантина движение по стране будет ограничено. О введении дополнительных профилактических мер должен объявить глава правительства Денис Шмыгаль в следующую среду.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий
Карантин в Украине
- В Украине в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 действует общенациональный карантин до 31 декабря 2020 года.
- 11 ноября правительство запустило карантин выходного дня. Инициатива предполагает запрет на работу для заведений общепита и торгово-развлекательной сферы, которые не должны работать по субботам и воскресеньям.
- Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия введения жесткого карантина в Украине и подчеркнул, что украинцев может ждать абсолютный локдаун, как весной.
- 26 ноября с инициативой введения тотального локдауна выступил и глава МВД Арсен Аваков, который предложил ввести ограничения сроком на 3-4 недели.