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Украину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишень

4 февраля 2021, 07:49
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Врач также спрогнозировал, когда можно будет говорить об окончании активной фазы коронавирусного кризиса.

коронавирус
Коронавирус с новой силой будет атаковать молодежь / Фото Reuters

С появлением новых мутаций COVID-19 в Украине будут еще несколько волн повышения и снижения заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, мутации будут возникать в течение года в разных частях мира, передает Obozrevatel.

"Что касается развития эпидемического процесса, то будет несколько волн повышения и снижения заболеваемости. Сейчас мы идем на снижение заболеваемости, но, к сожалению, должен сказать, что скорее всего в марте, до начала весны, у нас опять будет рост числа инфицированных. Это будет связано с той волной, которая больше захватит молодых людей", - рассказал Петров.

По его словам, мишенью коронавируса станет молодежь, потому что молодые люди более активны и в профессиональном плане, и в плане коммуникаций.

Инфекционист добавил, что от мутаций будет зависеть, насколько тяжело будут болеть люди. Те страны, в которых стартовала кампания по вакцинации, имеют огромное преимущество, поскольку они защищают свои группы риска. Украина же отстает в вакцинации, отстает в средствах профилактики коронавирусной инфекции. В связи с этим в нашей стране будет еще несколько волн коронавируса, так как коллективный иммунитет будет формироваться постепенно.

Петров прогнозирует, что в конце 2021 – в начале 2022 года, скорее всего, можно будет говорить об окончании активной фазы коронавирусного кризиса.

"Но при одном условии – если не возникнет такой мутации, к которой мы не готовы или которую не предвидим", - резюмировал врач.

Виктор Петров

Семейный врач, врач-инфекционист.
С 2012 года - городской инфекционист г. Ужгород.
Двукратный степендиат Фонда Виктора Пинчука, Фонда Гисема, награжден грамотами мэра города Ужгорода, Кабинета министров Украины, победитель конкурса лучший молодой ученый УжНУ.
Автор 45 научных публикаций.

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