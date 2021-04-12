"Улучшения нет": В Киеве оценили вероятность продления локдауна

В Киеве нет улучшения ситуации с COVID-19 / УНИАН

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице.

Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, пока трудно сказать, сколько продлится жесткий локдаун в Киеве.

"Сейчас тенденции к улучшению нет. Необходимо наблюдать за ситуацией, так как показатели ежедневно меняются", - отметил начальник ГУ Госпотребслужбы.

Он пояснил, что вопрос о вероятности продления локдауна в Киеве будет обсуждаться в ходе заседания специальной комиссии, а критерием для принятия решения станет показатель заболеваемости COVID-19.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в ходе традиционного онлайн-брифинга заявил о том, что решение относительно карантина в столице примут в среду, 14 апреля, на заседании госкомиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Ограничения "красной" зоны в столице были объявлены до 16 апреля. И мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантина в Киеве", - подчеркнул мэр.

Читайте такжеКличко заговорил о тотальном локдауне и ограничении межобластного сообщения

Коронавирус в Киеве: