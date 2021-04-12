"Улучшения нет": В Киеве оценили вероятность продления локдауна

Стало известно, когда в Киеве примут решение относительно жесткого карантина.
Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице.
Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, пока трудно сказать, сколько продлится жесткий локдаун в Киеве.
"Сейчас тенденции к улучшению нет. Необходимо наблюдать за ситуацией, так как показатели ежедневно меняются", - отметил начальник ГУ Госпотребслужбы.
Он пояснил, что вопрос о вероятности продления локдауна в Киеве будет обсуждаться в ходе заседания специальной комиссии, а критерием для принятия решения станет показатель заболеваемости COVID-19.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в ходе традиционного онлайн-брифинга заявил о том, что решение относительно карантина в столице примут в среду, 14 апреля, на заседании госкомиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Ограничения "красной" зоны в столице были объявлены до 16 апреля. И мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантина в Киеве", - подчеркнул мэр.
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Коронавирус в Киеве:
- В Киеве за минувшие сутки от осложнений коронавирусной болезни умерли 42 человека.
- 11 апреля в столице зарегистрировано 537 подтвержденных случаев COVID-19, а также 42 летальных случая.
- Были госпитализированы 76 больных COVID-19, еще 287 человек попали в больницы с подозрением на коронавирусную болезнь и пневмониями.
- Выздоровели за минувшие сутки 148 человек.
- Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (160), Днепровском (67) и Подольском (64) районах.Всего в столице с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 177 тысяч 106 человек, умерли 3 тысячи 932, выздоровели 111 тысяч 216 человек.