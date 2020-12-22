Уничтожает до 93% вирусов: во Франции создали медальон от COVID-19

Устройство содержит озонатор и некий минерал, название которого держат в тайне.
Ученые из Франции создали устройство, которое способно уничтожать до 93,5 процента коронавирусов в воздухе. За основу они взяли аппарат, который использовали для борьбы с малярией.
Устройство выглядит как медальон - его тоже нужно носить на шее. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Ранее медальон во взаимодействии с человеком создавал вокруг человека электрическое поле, молекулы падали на землю, поэтому малярийные комары не могли найти жертву по запаху и были дезориентированы в пространстве.
Ученые добавили в устройство озонатор и некий минерал, название которого держится в тайне. В результате получился медальон против коронавируса.
Новинку уже одобрили в парижском институте Пастера. Там провели эксперимент, в ходе которого устройство поместили в замкнутое помещение с большим количеством коронавирусов. Уже через 10 минут оно уничтожило 94 процента вирусов. Несмотря на то, что в комнате не было типа инфекции, который возбуждает болезнь у людей, ученые уверены, что и с ней гаджет способен справиться.
Медальон обойдется в 79 евро (2700 гривен). Его аккумулятора хватает на 20 часов работы без подзарядки. В настоящее время компания выпускает по 400 единиц устройств в день.
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Напомним:
- Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса. Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую. В результате получится так называемая "умная" маска.
- Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус.
- Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.