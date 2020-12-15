"Ураганный" рост заболеваемости COVID-19 в Украине: Степанов сделал важное заявление

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось остановить.

При этом, по его словам, ситуация остается сложной. Об этом Степанов заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Мы остановили ураганный рост заболеваемости, но понимаем, что ситуация остается сложной", – сказал Степанов.

Также министр отметил, что Украина находится на 30-м месте по смертности от COVID-19, а летальность составляет 1,7%.

Читайте такжеЕсть ли смысл делать тест на антиген к COVID-19: эпидемиолог объяснил нюансы

Коронавирус в Украине - последние новости: