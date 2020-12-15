"Ураганный" рост заболеваемости COVID-19 в Украине: Степанов сделал важное заявление

Ситуация с коронавирусом остается сложной.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось остановить.
При этом, по его словам, ситуация остается сложной. Об этом Степанов заявил в эфире телеканала Украина 24.
"Мы остановили ураганный рост заболеваемости, но понимаем, что ситуация остается сложной", – сказал Степанов.
Также министр отметил, что Украина находится на 30-м месте по смертности от COVID-19, а летальность составляет 1,7%.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус Украине по состоянию на утро 14 декабря диагностировали еще у 6 451 человека. Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 900 666 человек.
- Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что коронавирус все чаще атакует молодых людей. Причем еще два месяца назад в стране не было такого количества тяжелых пациентов в возрасте до 30 лет.
- Врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева рассказала, почему в Украине резко уменьшилась статистика заболевания коронавирусом, и заявила о вспышке COVID-19 в ближайшее время.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
Автор: Анна Багрий