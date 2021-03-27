Условия хранения вакцины Pfizer изменили - препарат станет более доступным

Вакцину Pfizer разрешили хранить в течение короткого времени при температуре от -25° C до -15° C.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило новый вариант хранения вакцины против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, упрощая таким образом распространение и хранение препарата.
Как сообщается на сайте компании, вакцину Pfizer можно хранить в течение двух недель в стандартном фармацевтическом холодильнике при температуре от -25 ° C до -15 ° C.
Предполагается, что это может ускорить темпы вакцинации в Европе, где графики были сдвинуты из-за проблем с поставками и логистикой. Ранее сообщалось, что вакцину Pfizer нужно хранить при температуре от -60 до -90.
"Этот новый вариант хранения в Европе поможет сделать вакцину еще более доступной для людей на всем континенте, что станет еще одним важным шагом в нашей глобальной борьбе с этим вирусом", - сказал Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer.
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Вакцинация против коронавируса Украине - о чем ранее писал Главред:
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