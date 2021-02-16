Увиливает от антител: в Британии нашли еще один вирус-"мутант"

Коронавирус снова мутировал / pixabay.com

В Великобритании обнаружили очередной штамм мутировавшего коронавируса. Этот штамм получил название B1525, и он вызывает обеспокоенность ученых.

Исследователи из Эдинбургского университета нашли новый штамм COVID-19 в ходе исследования генома в 10 странах, в том числе в Дании, США и Австралии, пишет The Guardian.

В Британии уже насчитали 32 случая заражения мутировавшим коронавирусом. Самые первые случаи его передачи, датированные декабрем, также были зафиксированы в Нигерии.

Отмечается, что эта разновидность COVID-19 имеет сходство с еще одним штаммом, который назвали Kent. Штамм B1525 состоит из ряда мутаций. Одна из них вызывает беспокойство биологов. Например, мутация E484K в шиповом белке, который помогает вирусу проникать в клетки.

К слову, мутация E484K присутствует также в штаммах, появившихся в Южной Африке и Бразилии. Считается, она делает вирус более способным уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых человеческим организмом.

Пока что неясно, какое влияние многие мутации могут иметь на способность коронавируса вызывать болезнь или на тяжесть заболевания. Однако известно, что наличие мутации E484K в варианте из Южной Африки делает коронавирус более устойчивым к некоторым вакцинам.

"Мы еще не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот вариант, но в случае успеха можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет ослаблен", – отметил доктор Саймон Кларк, доцент клеточной микробиологии в Университете Рединга.

В свою очередь, профессор клинической микробиологии в Кембриджском университете Рави Гупта добавил, что помимо мутации E484K, в новом британском штамме есть еще одно изменение, которое, вероятно, помогает ему избавиться от антител.

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