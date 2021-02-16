УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Увиливает от антител: в Британии нашли еще один вирус-"мутант"

16 февраля 2021, 08:24
Прослушать новость
Остановить

Штамм B1525 состоит из ряда мутаций. Пока что неизвестно, могут ли эти мутации вызвать более тяжелое течение болезни.

коронавирус
Коронавирус снова мутировал / pixabay.com

В Великобритании обнаружили очередной штамм мутировавшего коронавируса. Этот штамм получил название B1525, и он вызывает обеспокоенность ученых.

Исследователи из Эдинбургского университета нашли новый штамм COVID-19 в ходе исследования генома в 10 странах, в том числе в Дании, США и Австралии, пишет The Guardian.

В Британии уже насчитали 32 случая заражения мутировавшим коронавирусом. Самые первые случаи его передачи, датированные декабрем, также были зафиксированы в Нигерии.

Отмечается, что эта разновидность COVID-19 имеет сходство с еще одним штаммом, который назвали Kent. Штамм B1525 состоит из ряда мутаций. Одна из них вызывает беспокойство биологов. Например, мутация E484K в шиповом белке, который помогает вирусу проникать в клетки.

К слову, мутация E484K присутствует также в штаммах, появившихся в Южной Африке и Бразилии. Считается, она делает вирус более способным уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых человеческим организмом.

Пока что неясно, какое влияние многие мутации могут иметь на способность коронавируса вызывать болезнь или на тяжесть заболевания. Однако известно, что наличие мутации E484K в варианте из Южной Африки делает коронавирус более устойчивым к некоторым вакцинам.

"Мы еще не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот вариант, но в случае успеха можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет ослаблен", – отметил доктор Саймон Кларк, доцент клеточной микробиологии в Университете Рединга.

В свою очередь, профессор клинической микробиологии в Кембриджском университете Рави Гупта добавил, что помимо мутации E484K, в новом британском штамме есть еще одно изменение, которое, вероятно, помогает ему избавиться от антител.

Читайте такжеБританский вирус-"мутант" может спровоцировать "очень плохую" волну COVID-19 – ученые

Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
  • Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
  • Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.

новости Великобритании коронавирус мутация коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Увиливает от антител: в Британии нашли еще один вирус-«мутант»». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине стартует "вылавливание" случаев скрытого заболевания COVID-19 – ЛяшкоВ Украине стартует "вылавливание" случаев скрытого заболевания COVID-19 – Ляшко Возвращение адаптивного карантина: в Минздраве рассказали о зонах и ограниченияхВозвращение адаптивного карантина: в Минздраве рассказали о зонах и ограничениях Вакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причиныВакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причины В Греции пациент скончался через 8 минут после вакцинации от коронавирусаВ Греции пациент скончался через 8 минут после вакцинации от коронавируса Ученые назвали еще один редкий симптом коронавирусаУченые назвали еще один редкий симптом коронавируса
Следующий материал

Последние новости

09:06
ЮАР пожелала вернуть вакцину AstraZeneca, которую купила и Украина
09:04
Пожар на газопроводе в Луганске: главные подробности и неожиданная угроза
08:36
Почему Украина только сделает себе хуже налогом на Google мнение
08:35
В Украине нет роста антисемитизма — ОЕОУ
08:28
Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето Фото Видео
Реклама
08:24
Увиливает от антител: в Британии нашли еще один вирус-"мутант" Видео
08:17
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
08:04
На американском острове разбился таинственный вертолет, четыре жертвы
07:38
Непогода не отпускает Украину: в четырех областях ограничено движение транспорта Видео
06:56
Застрявшие на Занзибаре украинцы вылетели домой Видео
06:52
За доставку газа с украинцев дерут в 20 раз больше, чем с Газпрома мнение
06:24
Что говорит цвет одежды о вашей личности Видео
06:23
Зеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причина Видео
06:01
В Африке вновь вспыхнула эпидемия вируса Эбола Видео
05:39
Каникулы 2021 в Украине: когда отдыхают ученики Видео
05:02
Астролог назвала знак Зодиака, которому нужно оторваться от материального Видео
04:50
Как можно справиться с изжогой при помощи напитков Видео
04:30
Ученые "обломали" планы Путина по обеспечению Крыма пресной водой Видео
04:02
Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд Видео
03:34
Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением Видео
Реклама
03:03
Удаленка из-за COVID-19 грозит школьникам одной из областей Украины Видео
02:43
Экс-глава разведки раскрыл хитрый план России по Донбассу Видео
02:16
Что за соки помогут телу избежать запоров - совет диетологов Видео
01:53
Россия рассыплется на восемь государств – эксперт
01:30
Берлин сообщил о следах яда в крови Навального и рассказал о его охране в ФРГ Видео
01:03
Диетологи назвали самый вредный завтрак
00:57
Ждать ли доллар по 30 грн: как на курс валют в Украине повлияет вакцинация
00:34
Эксперт пояснил, зачем Путин посадил Навального и при чем тут Украина Видео
00:21
В Слуге народа отреагировали на резкое заявление Милованова о МВФ Видео
00:19
Тарифы Водафон, Киевстар и Лайф – в чем выгода и где подвох Фото Видео
15 февраля, понедельник
23:26
Депутат Киевсовета избил ведущего: в Голосе высказались о произошедшем
22:57
В ВОЗ отреагировали на вспышки опасной лихорадки в Африке Видео
22:33
Назван лучший футболист Украины 2020 года Видео
22:13
Витренко предложил Кабмину немедленно выгнать Коболева из Нафтогаза Видео
21:56
В Греции пациент скончался через 8 минут после вакцинации от коронавируса Видео
21:53
Оккупанты Крыма пояснили, помогут ли снегопады избавиться от "мертвых" водоемов
21:35
В Слуге народа рассказали, что обсудят на заседании СНБО Видео
21:11
ЦИК зарегистрировала очередных кандидатов на довыборы в Раду Видео
21:08
Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет Видео
21:01
"Днепр - русский город": в кафе со скандалом отказались обслуживать на украинском языке Видео
Реклама
20:43
Украинцев спасают из Занзибара: среди пассажиров - "уханьская" девушка с собачкой Видео
20:42
Венгерский еврокомиссар упорно требовал от Украины закрыть Миротворец - СМИ Видео
20:22
Игры для двоих: 10 увлекательных мобильных игр на Android и iPhone
20:05
Весной подорожают три самых популярных продукта украинцев Видео
20:02
Снегопады продолжаются: на каких дорогах до сих пор ограничено движение Видео
19:56
Как побороть ревность в отношениях: полезные лайфхаки Видео
19:36
Психолог назвала главный вопрос, который молодожены должны обсудить перед свадьбой Видео
19:32
В Минздраве поведали, от чего чаще всего умирают украинцы Видео
19:18
ВОЗ наконец утвердила вакцину от коронавируса, которую ждет Украина Видео
19:07
У Зеленского рассказали о серьезных потерях Украины от оккупации Крыма Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять