"Уже через неделю": врач предупредил о новой вспышке коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине / Фото facebook.com/ogolubovska

Новая вспышка коронавируса может начаться среди футбольных болельщиков.

"Вторичная частота атаки штамма Дельта около 12%, штамма Альфа 8%, то есть скольким людям он может передать инфекцию из тех, с кем контактировал. Он может заразить больше людей. Он, даже если это не Дельта, а Альфа, или вообще базовый, он все равно может заразить других" — объяснил инфекционист Вадим Аристов, передает Украина 24.

По словам эксперта, проявления могут начаться уже через неделю.

"На воздухе более безопасно, но все равно риск ненулевой. Более того, есть исследование, что есть определенная пыль, если есть пыльца растений, то заражение значительно интенсивнее. Поэтому все эти люди (болельщики в фан-зонах – ред.), которые были в скоплениях, должны следить за здоровьем, если будут какие-то ощущения, идти тестироваться. В толпе, скорее всего, были люди с инфекцией, соответственно, будет значительная вспышка среди них. Через неделю мы можем ожидать проявлений", — сказал он.

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