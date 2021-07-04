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"Уже через неделю": врач предупредил о новой вспышке коронавируса в Украине

4 июля 2021, 18:28
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Медик рассказал о заразности нового штамма коронавируса.

Коронавирус
Коронавирус в Украине / Фото facebook.com/ogolubovska

Новая вспышка коронавируса может начаться среди футбольных болельщиков.

"Вторичная частота атаки штамма Дельта около 12%, штамма Альфа 8%, то есть скольким людям он может передать инфекцию из тех, с кем контактировал. Он может заразить больше людей. Он, даже если это не Дельта, а Альфа, или вообще базовый, он все равно может заразить других" — объяснил инфекционист Вадим Аристов, передает Украина 24.

По словам эксперта, проявления могут начаться уже через неделю.

"На воздухе более безопасно, но все равно риск ненулевой. Более того, есть исследование, что есть определенная пыль, если есть пыльца растений, то заражение значительно интенсивнее. Поэтому все эти люди (болельщики в фан-зонах – ред.), которые были в скоплениях, должны следить за здоровьем, если будут какие-то ощущения, идти тестироваться. В толпе, скорее всего, были люди с инфекцией, соответственно, будет значительная вспышка среди них. Через неделю мы можем ожидать проявлений", — сказал он.

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Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
  • По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.
коронавирус Вадим Аристов штаммы коронавируса
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