Ужгород ужесточает карантин: обнародован полный список запретов

Уже с 7 марта в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом в городе значительно усиливают карантин.
Из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом с 7 марта в Ужгороде усиливают ограничительные карантинные мероприятия. Сегодня уже был обнародован полный список запретов, сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета в Facebook.
Решение приняли члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внепланового заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС относительно критической ситуации, которая сложилась на Закарпатье с заболеваемостью COVID-19.
С 00:00 7 марта в Ужгороде будет запрещена:
- работа заведений общественного питания (помимо адресной доставки и заказы на вынос);
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;
- деятельность непродовольственных магазинов и рынков;
- прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
Что будет разрешено во время локдауна в Ужгороде
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;
- торговая деятельность с адресной доставкой заказов;
- предоставление финансовых услуг, финансовых учреждений, операторов почтовой связи,
- медицинская и ветеринарная практика,
- деятельность АЗС (без зон питания),
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Украину с 24 февраля снова разделили на эпидемиологические зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Как известно, красная зона вводится в районах, городах и регионах, где установлен повышенный уровень заболеваемости коронавирусом. Таким образом, в стране перезапустили адаптивный карантин.
- Общенациональный карантин в Украине был продлен до 1 мая 2021 года.
- 5 марта в Украине второй день подряд зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 10 155 человек.
- Критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом фиксируется в Закарпатской области. За сутки СOVID-19 обнаружили у 748 жителей региона. В ряде населенных пунктов вводятся дополнительные ограничения.
Автор: Екатерина Трохимчук