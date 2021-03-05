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Ужгород ужесточает карантин: обнародован полный список запретов

5 марта 2021, 22:49
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Уже с 7 марта в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом в городе значительно усиливают карантин.

карантин
В Ужгороде ужесточают карантин / Фото galka.if.ua

Из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом с 7 марта в Ужгороде усиливают ограничительные карантинные мероприятия. Сегодня уже был обнародован полный список запретов, сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета в Facebook.

Решение приняли члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внепланового заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС относительно критической ситуации, которая сложилась на Закарпатье с заболеваемостью COVID-19.

С 00:00 7 марта в Ужгороде будет запрещена:

  • работа заведений общественного питания (помимо адресной доставки и заказы на вынос);
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;
  • деятельность непродовольственных магазинов и рынков;
  • прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

Что будет разрешено во время локдауна в Ужгороде

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;
  • торговая деятельность с адресной доставкой заказов;
  • предоставление финансовых услуг, финансовых учреждений, операторов почтовой связи,
  • медицинская и ветеринарная практика,
  • деятельность АЗС (без зон питания),
  • деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:

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